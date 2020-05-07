Названы самые полезные для похудения овощи с высоким содержанием белка

Белок практически не дает калорий, которые могут откладываться в виде запаса, – он используется организмом для поддержки мышц, органов, производства гемоглобина, гормонов, ферментов, иммунных тел. Также он хорошо насыщает, позволяет долго не чувствовать голода, не переедать. Все это делает белок одним из самых полезных веществ для похудения.

Экспертами были названы самые полезные для борьбы с лишним весом овощи с высоким содержанием белка. Также они являются источниками других нутриентов, укрепляющих здоровье.

Шпинат. 100 граммов овоща – это 2,9 грамма белка. Помимо того, он обеспечивает организм большим количеством фолиевой кислоты , марганца, магния , железа, калия, кальция, витаминов А и С. Содержит растительные соединения, усиливающие антиоксидантную защиту организма, подавляющие воспаление.

Китайская капуста. Дополнением к белку идут фолиевая кислота, кальций, калий, марганец, железо, витамины А, С и К. Подобно шпинату также богата антиоксидантами. 70 граммов китайской капусты содержат 1 грамм белка.

Спаржа. 100-граммовая порция овоща дает 2,2 грамма белка и обеспечивает организм множеством полезных микроэлементов: в их ряду витамины группы В, фолиевая кислота, медь, марганец, фосфор, магний, витамины А и К, вещества с пребиотическим действием, стимулирующие рост полезных кишечных бактерий.

Брокколи. 100 граммов овоща содержат 2,8 грамма белка. Еще в нем много марганца, калия, фосфора, витаминов К и С, а также присутствуют все незаменимые аминокислоты, которые необходимы организму. Флавоноиды брокколи оказывают антиоксидантное, противовоспалительное действие.

Брюссельская капуста. Настоящая «протеиновая бомба»: в 100 граммах содержится около 3,5 грамма растительного белка. Другое преимущество овоща – крайне высокое содержание витамина С.

Белокочанная капуста. 100 граммов овоща могут дать 2 грамма белка, а также витамины С и К, минералы калий, марганец, магний, фосфор, кальций и железо.