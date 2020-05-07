В первый день Таллиннской Недели моды меньше, чем за час перед нашими глазами пронеслись шесть чудесных модных коллекций, которые никого не оставили равнодушным в нашей редакции. 

Как носить шарфик: урок для преуспевших 

Tallinn Design House - игры с шарфом 

ФОТО: Sõbranna / Erlend Štaub

Tallinn Design House показал, как здорово может влиять на образ один простой шарф! Обмотай вокруг шеи или сумки, возьми урок у бабушек, надень шарк на голову. И это будет очень модно! 

Не бойся выделяться из толпы в мире пастельных тонов 

Mammu Couture

ФОТО: Erlend Štaub / TFW

И если в первый день Таллиннской Недели моды дизайнеры предпочли пастельные тона, даже король люкса и шика - Кирилл Сафонов! А вот Mammu Couture добавил красок в этот вечер! 

Какие рукава! 

Mammu Couture

ФОТО: Erlend Štaub / TFW

 

TFW2020 - Кирилл Сафонов

ФОТО: Erlend Štaub/TFW

Стильная функциональность

Tallinn Design House

ФОТО: Erlend Štaub / TFW

Смелые решения для смелых мужчин 

ФОТО: Sõbranna / Erlend Štaub

Ремень - оружие в арсенале принцессы 

ФОТО: Sõbranna / Erlend Štaub

В золотом коконе 

Tim Bluz постарался с биткойнами-блузкойнами

ФОТО: Erlend Štaub / TFW

 

Tim Bluz денег не жалеет

ФОТО: Erlend Štaub / TFW

Шляпы - полет нормальный! 

Alexanderling

ФОТО: Erlend Štaub / TFW

 

Alexanderling

ФОТО: Erlend Štaub / TFW

Игры с галстуком

ФОТО: Erlend Štaub / TFW

 