7 мая 2020, 13:11
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ 22 самых обалденных образа Таллиннской Недели моды: в таком ты точно захочешь выйти на улицу
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В первый день Таллиннской Недели моды меньше, чем за час перед нашими глазами пронеслись шесть чудесных модных коллекций, которые никого не оставили равнодушным в нашей редакции.
Как носить шарфик: урок для преуспевших
Tallinn Design House показал, как здорово может влиять на образ один простой шарф! Обмотай вокруг шеи или сумки, возьми урок у бабушек, надень шарк на голову. И это будет очень модно!
Не бойся выделяться из толпы в мире пастельных тонов
И если в первый день Таллиннской Недели моды дизайнеры предпочли пастельные тона, даже король люкса и шика - Кирилл Сафонов! А вот Mammu Couture добавил красок в этот вечер!