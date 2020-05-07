ГАЛЕРЕЯ ⟩ 22 самых обалденных образа Таллиннской Недели моды: в таком ты точно захочешь выйти на улицу

В первый день Таллиннской Недели моды меньше, чем за час перед нашими глазами пронеслись шесть чудесных модных коллекций, которые никого не оставили равнодушным в нашей редакции.

Как носить шарфик: урок для преуспевших

Tallinn Design House - игры с шарфом ФОТО: Sõbranna / Erlend Štaub

Tallinn Design House показал, как здорово может влиять на образ один простой шарф! Обмотай вокруг шеи или сумки, возьми урок у бабушек, надень шарк на голову. И это будет очень модно!

Не бойся выделяться из толпы в мире пастельных тонов

Mammu Couture ФОТО: Erlend Štaub / TFW

И если в первый день Таллиннской Недели моды дизайнеры предпочли пастельные тона, даже король люкса и шика - Кирилл Сафонов! А вот Mammu Couture добавил красок в этот вечер!

Какие рукава!

Mammu Couture ФОТО: Erlend Štaub / TFW

TFW2020 - Кирилл Сафонов ФОТО: Erlend Štaub/TFW

Стильная функциональность

Tallinn Design House ФОТО: Erlend Štaub / TFW

Смелые решения для смелых мужчин

ФОТО: Sõbranna / Erlend Štaub

Ремень - оружие в арсенале принцессы

ФОТО: Sõbranna / Erlend Štaub

В золотом коконе

Tim Bluz постарался с биткойнами-блузкойнами ФОТО: Erlend Štaub / TFW

Tim Bluz денег не жалеет ФОТО: Erlend Štaub / TFW

Шляпы - полет нормальный!

Alexanderling ФОТО: Erlend Štaub / TFW

Alexanderling ФОТО: Erlend Štaub / TFW

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