Это важно знать всем владельцам котов: ученые сделали любопытное научное открытие

Американские ученые сделали научное открытие, о котором нужно знать всем владельцам котов. Исследователям удалось определить музыку, которая способна максимально успокоить пушистиков во время визита к ветеринару. Об этом сообщается в Journal of Feline Medicine and Surgery.

В ходе эксперимента ученые наблюдали за 21 кошкой во время визита к врачу. Животным включали либо классическую музыку, либо написанную специально для кошек, либо вообще ничего. Испытуемых также снимали на видео, после чего исследователи анализировали отснятый материал на предмет признаков стресса у животных, которые проявляются как в поведении, так и в языке тела. Как выяснилось, лучше всего питомцы воспринимали второй вариант.