Екатерина Варнава дважды уменьшала грудь

У меня была грудь шестого размера! И это в 16 лет. Надо мной все сверстники смеялись. Прошли годы, и я уменьшила грудь. Меня часто обвиняют в огромном количестве пластических операций, однако у меня на лице нет ни одной. При этом грудь я уменьшала дважды. В первый раз была неудачная операция — в Америке, а вторая удачная — в России,