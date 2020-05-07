Екатерина Варнава дважды уменьшала грудь

Екатерина Варнава приняла участие в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» и раскрыла многие подробности своей жизни, о которых поклонники и не подозревали, пишет Экспресс газета.
Многие часто обвиняют Варнаву в многочисленных пластических операциях, так как за последние десять лет Екатерина сильно изменилась. В интервью Екатерина отметила, что делала только одну пластическую операцию, и то по уменьшению груди. Варнава решилась на хирургическое вмешательство после того, как похудела на 20 килограммов, а ее большая грудь потеряла форму. Да и жить с шестым размером груди ей не нравилось.
У меня была грудь шестого размера! И это в 16 лет. Надо мной все сверстники смеялись. Прошли годы, и я уменьшила грудь. Меня часто обвиняют в огромном количестве пластических операций, однако у меня на лице нет ни одной. При этом грудь я уменьшала дважды. В первый раз была неудачная операция — в Америке, а вторая удачная — в России,
— рассказала Варнава.
Также Екатерина впервые рассказала, что живет одна, они с Константином Мякиньковым уже давно разъехались и расстались еще год назад. При этом они с бывшим возлюбленным продолжают общаться и находятся в прекрасных отношениях.