РЕЦЕПТ ДНЯ ⟩ Как приготовить американское печенье с конфетами

Вкусное печенье с разноцветными конфетками – то, что нужно для детского праздника. Если вы не хотите добавлять шоколадное драже, просто нарубите крупно шоколад – черный, белый или молочный. Кроме того, вы можете добавить в тесто орехи и сухофрукты, пишет Segodnya.

Ингредиенты: 115 г сливочного масла 1/2 чашки белого сахара 1/4 чашки коричневого сахара 1 большое яйцо 1 3/4 чашки муки 1 ч.л. разрыхлителя 1 ч.л. ванили 0,5 ч.л. соли 1,5 чашки M&M's

Рецепт приготовления

Растопите масло в микроволновке. Смешайте с двумя видами сахара и ванилью. Добавьте яйцо и еще раз хорошо перемешайте. Затем добавьте муку, соль и разрыхлитель, перемешайте ложкой. В конце добавьте конфеты и еще раз перемешайте.

Набирая по 1.5 ст.л. теста, сделайте шарики и выложите на застеленный пергаментом противень. Слегка приплюсните.