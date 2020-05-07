РЕЦЕПТ ДНЯ ⟩ Как приготовить американское печенье с конфетами

Такой десерт обязательно понравится детям.
Вкусное печенье с разноцветными конфетками – то, что нужно для детского праздника. Если вы не хотите добавлять шоколадное драже, просто нарубите крупно шоколад – черный, белый или молочный. Кроме того, вы можете добавить в тесто орехи и сухофрукты, пишет Segodnya.
Ингредиенты:
115 г сливочного масла
1/2 чашки белого сахара
1/4 чашки коричневого сахара
1 большое яйцо
1 3/4 чашки муки
1 ч.л. разрыхлителя
1 ч.л. ванили
0,5 ч.л. соли
1,5 чашки M&M's
Рецепт приготовления
Растопите масло в микроволновке. Смешайте с двумя видами сахара и ванилью. Добавьте яйцо и еще раз хорошо перемешайте. Затем добавьте муку, соль и разрыхлитель, перемешайте ложкой. В конце добавьте конфеты и еще раз перемешайте.
Набирая по 1.5 ст.л. теста, сделайте шарики и выложите на застеленный пергаментом противень. Слегка приплюсните.
Выпекайте 10-12 минут при 180 °С. Затем переложите на решетку и остудите.