Чт, 7.05.2020

РЕЦЕПТ ДНЯ ⟩ Как приготовить американское печенье с конфетами

Печенье с конфетами

ФОТО: Shutterstock

Такой десерт обязательно понравится детям.

Вкусное печенье с разноцветными конфетками – то, что нужно для детского праздника. Если вы не хотите добавлять шоколадное драже, просто нарубите крупно шоколад – черный, белый или молочный. Кроме того, вы можете добавить в тесто орехи и сухофрукты, пишет Segodnya.

Ингредиенты:

115 г сливочного масла

1/2 чашки белого сахара

1/4 чашки коричневого сахара

1 большое яйцо

1 3/4 чашки муки

1 ч.л. разрыхлителя

1 ч.л. ванили

0,5 ч.л. соли

1,5 чашки M&M's

Рецепт приготовления

Растопите масло в микроволновке. Смешайте с двумя видами сахара и ванилью. Добавьте яйцо и еще раз хорошо перемешайте. Затем добавьте муку, соль и разрыхлитель, перемешайте ложкой. В конце добавьте конфеты и еще раз перемешайте.

Набирая по 1.5 ст.л. теста, сделайте шарики и выложите на застеленный пергаментом противень. Слегка приплюсните.

Выпекайте 10-12 минут при 180 °С. Затем переложите на решетку и остудите.

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