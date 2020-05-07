ВИДЕО ⟩ Что такое эстонская кухня? Бренд-шеф московского хоккейного клуба «Динамо» делится секретами

Сегодня собеседник Ломашова — Виталий Тихонов, бренд-шеф хоккейного клуба «Динамо» (Москва); да, бывает и такое. Но разговор был не о том, что едят хоккеисты, а о том, что такое эстонская кухня. Дело в том, что Виталий родом из Таллинна, а еще он очень классный повар (работал в хороших ресторанах в Эстонии, Норвегии и России) и много чего знает о кухне родной страны, пишет Zen.Yandex.ru.