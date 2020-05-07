«Ничего выдающегося»: Васильев упрекнул Тодоренко в отсутствии вкуса

Регину Тодоренко дважды номинировали на звание „Самая красивая женщина Украины“. Я даже не знал об этом и, честно говоря, удивился. Эффектная? Обаятельная? Да! Но абсолютно не первая красавица,

По словам Васильева, в нарядах Тодоренко нет «ничего выдающегося». Так, например, звезда предпочитает носить джинсы с большими разрезами или гламурные яркие платья, как у звезд с Рублевки. Однако это, по мнению искусствоведа, нисколько не красит телеведущую, а также не имеет никакого отношения ни к высокой моде, ни к эталонному вкусу.

На мой взгляд, Регина является представительницей стиля, который я называю „украинский гламур“. Его придерживаются и другие звезды нашего шоу-бизнеса, например, Эвелина Бледанс, Наташа Королева. <…> Заложен прочный фундамент определенного вкуса. И разрушить его уже невозможно,

Несмотря на столь дерзкие высказывания в адрес Регины, историк моды не забыл и похвалить ее, отметив, что внешность у девушки довольно привлекательна. Ее белоснежные зубы, цвет и разрез глаз, длинные волосы, а также стройная фигурка сведут с ума кого угодно! Вот только всю эту красоту нужно грамотно «упаковать», чтобы не походить на 16-летнюю девчонку в стиле «папа мне дал немного денег, ну я и накупила».