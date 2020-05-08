Психолог объяснила желание экспериментировать с внешностью в самоизоляции

Израильский психолог Камилла Форкош-Лаван рассказала, что появляющееся у многих людей в самоизоляции желание ставить эксперименты над своей внешностью объясняется смещением фокуса с внешнего мира на себя и часто говорит о других нерешенных внутренних проблемах.
«Во время стресса многие хотят драматических изменений в своей внешности, особенно часто это касается волос. Суть этого желания — возрождение, изменение, которое должно привести к чему-то новому. Люди подсознательно хотят поменять себя, свою жизнь, и наиболее удобным полем для экспериментов становится внешность», — объяснила специалист.
Она отметила, что часто желание смены облика появляется в ответ на другие неудовлетворенные потребности, если нет возможности изменить что-то важное в жизни.
Психолог порекомендовала подойти к этому желанию взвешенно и попробовать разобраться в себе. Может быть, человека тревожит что-то совсем другое и менять нужно вовсе не внешность, передает РИА Новости.