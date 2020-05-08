Психолог объяснила желание экспериментировать с внешностью в самоизоляции

«Во время стресса многие хотят драматических изменений в своей внешности, особенно часто это касается волос. Суть этого желания — возрождение, изменение, которое должно привести к чему-то новому. Люди подсознательно хотят поменять себя, свою жизнь, и наиболее удобным полем для экспериментов становится внешность», — объяснила специалист.

Она отметила, что часто желание смены облика появляется в ответ на другие неудовлетворенные потребности, если нет возможности изменить что-то важное в жизни.