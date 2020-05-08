Женский гороскоп на неделю с 11 по 17 мая: у кого лед превратится в пламя, а кого порадует звон монет

Женщина-Дева

Девам на этой неделе рекомендуется вести спокойный и уединенный образ жизни. Интерес может возникнуть к вопросам не только материального достатка, но и душевного благополучия. И если денежные решения будут даваться относительно легко, то с внутренними резервами придется поработать. Важно находить время для спокойного и созерцательного образа жизни, избегать стрессовых ситуаций и сосредоточить все силы на обретении душевной гармонии. Многие Девы могут преуспеть в деле изучения и применения восточных духовных практик, направленных на обретение внутреннего баланса и достижения успеха во внешней жизни.

Женщина-Весы

Астрологи не советуют женщинам-Весам на этой неделе ставить перед собой недостижимые цели. Дело в том, что эмоциональное состояние не позволит им находиться в режиме активной деятельности. Кроме того, о себе могут дать знать старые обиды, сомнения и страхи. Лучше уделить повышенное внимание своему внутреннему миру. Нехватку энергии и уверенности в себе всегда можно компенсировать духовными практиками. Весам стоит следовать созидательному мышлению и думать о хорошем. Негативные мыслеобразы могут очернить будни и навлечь на представительниц знака череду серьезных проблем.

Женщина-Скорпион

Женщинам-Скорпионам лучше не планировать на этой неделе новые знакомства. Те люди, с которыми они познакомятся с 11 по 17 мая, могут не оправдать надежд или даже обмануть. Звезды предупреждают, что на контакт может выйти человек с нечистыми намерениями, который под маской приятеля может скрывать истинные мотивы. Гороскоп также предлагает оставить сомнения и переживания и заняться чем-то более позитивным и полезным. Сейчас Скорпионам прописано плавное течение событий, когда можно помечтать, отдохнуть и набраться сил вдали от информационного шума, суеты и авантюр.

Женщина-Стрелец

Рожденные под знаком Стрельца в середине мая могут почувствовать, что находятся на пороге нового, более счастливого витка своей жизни. Внутренний оптимизм в сочетании с поддержкой близких может стать хорошей основой для начала позитивных перемен. Если давно вызревали планы, предполагающие личные усилия в сочетании с поддержкой окружающих, то звезды настоятельно рекомендуют переходить к активным действиям. Но стоит больше времени затрачивать на общение и обмен мнениями — это поможет урегулировать актуальные вопросы. Сила Стрельцов и их успех сейчас в поддержке единомышленников.

Женщина-Козерог

Всю неделю вокруг женщин-Козерогов будет раздаваться приятный звон монет. Но, увы, большинство денежных средств, заработок которых будет отнимать много времени и сил, не будет иметь к Козерогам прямого отношения. Да, им придется работать с деньгами, но это будут чужие деньги — людей, которым срочно потребуется помощь в финансовых вопросах. Зато активные планеты подарят Козерогам власть, которая может оказаться как билетом в лучшую жизнь, так и сомнительным благом. Придется руководить людьми в сложных ситуациях и разбираться с чужими проблемами. Астрологи советуют как следует подумать над своим отношением к окружающим и ненадолго забыть о собственной выгоде.

Женщина-Водолей

Наступающая неделя — отличное время, чтобы настроиться на позитивный лад. Гороскоп советует женщинам-Водолеям окружить себя людьми, чистыми душой, — теми, кому можно доверять. Поддержка близких сулит успех в разных сферах жизни. Всему причиной звезды, которые наделят окружающих железной хваткой и невероятно мощной интуицией. Так что, если Водолеев осенит внезапная идея, стоит обратиться за советом к близким. На неделе, пойдя на поводу у неожиданных рекомендаций, Водолеи смогут впустить в свою жизнь что-то новое и интригующие.

Женщина-Рыбы