20 самых калорийных продуктов, которые мы считали диетическими

Оливковое масло

Всего две столовые ложки оливкового масла добавляют 238 калорий к вашему блюду — скорее всего, вы даже не осознаете этого. Мы не призываем отказываться от продукта, столь богатого полезными жирами. Просто помните, что оливковое масло содержит очень много калорий, и используйте его с осторожностью.

Сыры пармезан и грюйер

Несмотря на то что сыр в принципе не входит в число диетических продуктов, мало кто из худеющих представляет свою жизнь без этого продукта. Если вам нестерпимо захотелось сыра, избегайте пармезана и грюйера: в 100 граммах этих изысков содержится около 500 ккал!

Финики

Безусловно, сладкие финики гораздо полезнее шоколадных батончиков, потому что в этих восточных сладостях содержатся натуральные сахара. Однако в каждом финике — примерно 25 ккал, и если поглощать их бездумно один за другим, то по калорийности такой «полезный» перекус обгонит внушительный кусок торта.

Овощной крем-суп

А точнее, ингредиенты для него. Казалось бы, крем-суп — такое безобидное блюдо с самым полезным составом. Однако все зависит от того, на каком бульоне он приготовлен и сколько сливок вы туда добавили. Если это наваристый сливочный суп, то его калорийность может достигать 500 ккал в порцию! Любите супы-пюре — откажитесь от сливок, купите овощи и приготовьте действительно диетический вариант.

Лосось

Фотогеничные рыбные стейки часто можно увидеть на мотивирующих картинках, посвященных правильному питанию. Безусловно, лосось — полезный источник белка, однако он вовсе не низкокалориен, как может показаться на первый взгляд. В одной порции филе лосося (то есть примерно 200 граммов) может быть около 400 калорий и 20 г жира.

Гранола

Гранола часто позиционируется как здоровая пища, но знаете ли вы, что одна ее чашка может быть равна по калорийности целому сытному обеду? В одной порции гранолы содержится примерно 600 ккал и 30 граммов жира. Лучше мимо полок с гранолой проходить с закрытыми глазами, либо употреблять ее в маленьких количествах.

Соленые крекеры

Соленые крекеры «рыбки» и крендельки кажутся совершенно безобидными (если рассматривать их как замену чипсам), однако горстка этих маленьких печенюшек содержит около 200 ккал, так что использовать их в качестве перекуса или замены сладкому однозначно не стоит. Несколько крендельков, конечно, не навредят фигуре, но давай будем честны: они настолько вкусные, что обойтись парочкой просто невозможно — и вот вы уже опустошаете целый пакет.

Безлактозное мороженое

Безлактозные альтернативы классическому сливочному мороженому, конечно же, легче по калорийности и жирности, но не настолько, чтобы употреблять его ведерками. Да, существуют максимально органические вариации, но в супермаркете вы вряд ли их встретите.

Смузи

Мы давно знаем о пользе фруктовых и овощных смузи, и сегодня большое количество брендов подхватило этот тренд на здоровые напитки, вследствие чего супермаркеты наполнились различными псевдополезными смузи. Почему псевдо? Все дело в составе: большинство таких коктейлей далеки от натуральности, содержат усилители вкуса, сахара и консерванты. Уж лучше купите свежие фрукты и овощи и приготовьте смузи без вредных добавок самостоятельно.

Семена чиа

Суперфуд, который мелькает на всех страницах журналов и ПП-блогов «Инстаграма», конечно, полезен — семена чиа отлично сочетаются с кашей, йогуртом и смузи, но употреблять их надо в очень ограниченных количествах. Одна столовая ложка чиа содержит 70 ккал, поэтому не стоит щедро добавлять их в блюдо, если не хотите увеличить его калорийность.

Безглютеновое печенье

Безглютеновая пища сейчас пользуется особой популярностью, и в этом заслуга не только докторов и современных технологий, позволяющих выявлять непереносимость глютена, но и маркетологов, которые активно пользуются трендом. Безглютеновые сладости, возможно, и вызывают меньше проблем с ЖКТ, но по калорийности они не уступят обычному продукту. Поглощение «полезного» печенья плохо отразится на твоей фигуре.

Кокосовое молоко

Хорошие новости: кокосовое молоко может потенциально ускорить метаболизм и процесс похудения. Плохие: это не значит, что оно низкокалорийно. Одна чашка кокосового молока содержит 552 калории и 57 граммов жира! Твердо решили отказаться от коровьего молока в пользу растительного? Проверьте этикетку твоего любимого продукта, ведь многие производители добавляют в молоко сахар и усилители вкуса.

Жареный тофу