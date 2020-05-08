20 самых калорийных продуктов, которые мы считали диетическими

Если вы внимательно следите за своим здоровьем и придерживаетесь принципов правильного питания, то наверняка обходите стороной полки с высококалорийными продуктами в супермаркете. Однако стоит проверить, являются ли полезными и не жирными те продукты, что лежат у вас в корзине
«Диетические» хлебцы
Злаковые, рисовые или кукурузные хлебцы кажутся совсем безобидными, но на деле всё не так просто. Сегодня многие марки активно следуют трендам на здоровое питание и стараются выводить на рынок продукты, которые на первый взгляд могут показаться низкокалорийными и диетическими. Однако в такие хлебцы часто добавляют сахар, красители, усилители вкуса и другие вещества, которые делают их не полезнее пачки картофельных чипсов. Калорийность 100 граммов хлебцев — 300 ккал, что практически равноценно батону хлеба.
Изюм и другие сухофрукты
Многие фитнес-блогеры рекомендуют сладкоежкам заменить конфеты на сухофрукты, которые действительно полезны для здоровья. Но учтите, в них содержится много сахара и калорий, особенно если мы говорим об изюме. Употреблять его в пищу можно только в крайне маленьких количествах, ведь в 50 граммах изюма содержится целых 130 ккал. Столько же, кстати, наберется в двух мисках свежего винограда, в котором витаминов и пользы гораздо больше.
Греческий йогурт
В греческом йогурте большое количество белка, это идеальный вариант для тех, кто сбрасывает вес. К самому йогурту нет претензий, а вот к добавкам, с которыми мы его употребляем, много вопросов. Мед, орехи, варенье, те же сухофрукты, которые порой в него добавляют, увеличивают калорийность продукта вдвое, а то и втрое. Покупайте йогурт без добавок и подсластителей.
Темный шоколад
Раз уж мы начали говорить о сладостях: о пользе темного шоколада и спорить не надо — он богат питательными веществами и считается одним из самых полезных сладких перекусов, которые можно себе позволить, не навредив фигуре. Только внимательно читайте этикетку при покупке темного шоколада, ведь некоторые плитки содержат в себе около 700 ккал! Да и в порциях нужно уметь себя ограничивать — в день достаточно парочки небольших долек шоколада, и желательно, чтобы он имел максимально натуральный состав.
Цельнозерновой хлеб
Не позволяйет ярлыку «цельнозерновой» обмануть вас — большинство готовых цельнозерновых видов хлеба содержат такое же количество калорий (иногда даже больше), что и белый хлеб. Не забудьте проверить состав, поскольку некоторые производители хлеба из цельной пшеницы с пониженной калорийностью добавляют в него много сахара или кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, чтобы восполнить вкус, потерянный с калориями.
Салатные заправки
Думаете, так просто найти альтернативу майонезу? Не уверены! Так, покупные и якобы полезные заправки для салатов редко бывают низкокалорийными и безобидными. Например, всеми любимый соус «Цезарь» содержит 400 ккал и 40 граммов жира всего в 80 граммах! Лучше делать салатные заправки самостоятельно: смешивать биойогурт (тот самый, без лишних добавок), горчицу и зелень.
Орехи кешью и пекан
Пекан и кешью являются отличным источником белка, а также полезных для сердца жиров, витаминов и минералов. Но они также богаты калориями! 50 граммов орехов содержат 196 калорий, поэтому злоупотреблять ими уж точно не стоит. Достаточно одной небольшой горсти орехов в день для перекуса, не более.
Оливковое масло
Всего две столовые ложки оливкового масла добавляют 238 калорий к вашему блюду — скорее всего, вы даже не осознаете этого. Мы не призываем отказываться от продукта, столь богатого полезными жирами. Просто помните, что оливковое масло содержит очень много калорий, и используйте его с осторожностью.
Сыры пармезан и грюйер
Несмотря на то что сыр в принципе не входит в число диетических продуктов, мало кто из худеющих представляет свою жизнь без этого продукта. Если вам нестерпимо захотелось сыра, избегайте пармезана и грюйера: в 100 граммах этих изысков содержится около 500 ккал!
Финики
Безусловно, сладкие финики гораздо полезнее шоколадных батончиков, потому что в этих восточных сладостях содержатся натуральные сахара. Однако в каждом финике — примерно 25 ккал, и если поглощать их бездумно один за другим, то по калорийности такой «полезный» перекус обгонит внушительный кусок торта.
Овощной крем-суп
А точнее, ингредиенты для него. Казалось бы, крем-суп — такое безобидное блюдо с самым полезным составом. Однако все зависит от того, на каком бульоне он приготовлен и сколько сливок вы туда добавили. Если это наваристый сливочный суп, то его калорийность может достигать 500 ккал в порцию! Любите супы-пюре — откажитесь от сливок, купите овощи и приготовьте действительно диетический вариант.
Лосось
Фотогеничные рыбные стейки часто можно увидеть на мотивирующих картинках, посвященных правильному питанию. Безусловно, лосось — полезный источник белка, однако он вовсе не низкокалориен, как может показаться на первый взгляд. В одной порции филе лосося (то есть примерно 200 граммов) может быть около 400 калорий и 20 г жира.
Гранола
Гранола часто позиционируется как здоровая пища, но знаете ли вы, что одна ее чашка может быть равна по калорийности целому сытному обеду? В одной порции гранолы содержится примерно 600 ккал и 30 граммов жира. Лучше мимо полок с гранолой проходить с закрытыми глазами, либо употреблять ее в маленьких количествах.
Соленые крекеры
Соленые крекеры «рыбки» и крендельки кажутся совершенно безобидными (если рассматривать их как замену чипсам), однако горстка этих маленьких печенюшек содержит около 200 ккал, так что использовать их в качестве перекуса или замены сладкому однозначно не стоит. Несколько крендельков, конечно, не навредят фигуре, но давай будем честны: они настолько вкусные, что обойтись парочкой просто невозможно — и вот вы уже опустошаете целый пакет.
Безлактозное мороженое
Безлактозные альтернативы классическому сливочному мороженому, конечно же, легче по калорийности и жирности, но не настолько, чтобы употреблять его ведерками. Да, существуют максимально органические вариации, но в супермаркете вы вряд ли их встретите.
Смузи
Мы давно знаем о пользе фруктовых и овощных смузи, и сегодня большое количество брендов подхватило этот тренд на здоровые напитки, вследствие чего супермаркеты наполнились различными псевдополезными смузи. Почему псевдо? Все дело в составе: большинство таких коктейлей далеки от натуральности, содержат усилители вкуса, сахара и консерванты. Уж лучше купите свежие фрукты и овощи и приготовьте смузи без вредных добавок самостоятельно.
Семена чиа
Суперфуд, который мелькает на всех страницах журналов и ПП-блогов «Инстаграма», конечно, полезен — семена чиа отлично сочетаются с кашей, йогуртом и смузи, но употреблять их надо в очень ограниченных количествах. Одна столовая ложка чиа содержит 70 ккал, поэтому не стоит щедро добавлять их в блюдо, если не хотите увеличить его калорийность.
Безглютеновое печенье
Безглютеновая пища сейчас пользуется особой популярностью, и в этом заслуга не только докторов и современных технологий, позволяющих выявлять непереносимость глютена, но и маркетологов, которые активно пользуются трендом. Безглютеновые сладости, возможно, и вызывают меньше проблем с ЖКТ, но по калорийности они не уступят обычному продукту. Поглощение «полезного» печенья плохо отразится на твоей фигуре.
Кокосовое молоко
Хорошие новости: кокосовое молоко может потенциально ускорить метаболизм и процесс похудения. Плохие: это не значит, что оно низкокалорийно. Одна чашка кокосового молока содержит 552 калории и 57 граммов жира! Твердо решили отказаться от коровьего молока в пользу растительного? Проверьте этикетку твоего любимого продукта, ведь многие производители добавляют в молоко сахар и усилители вкуса.
Жареный тофу
Хотя тофу и считается низкокалорийным продуктом, следует настороженно относиться к готовым запеченным или ароматизированным упакованным видам. В 100 граммах таких продуктов количество калорий может достигать 200. Лучше найти обычный сыр тофу без добавок и приготовить его самостоятельно.