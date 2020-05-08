Ломкие ногти: как отрастить, нарастить, укрепить

Причиной слабых ногтей может быть как генетика, так и неправильный уход. В любом случае, если вы столкнулись с этой проблемой, поспешите себе помочь. Как укрепить ломкие ногти дома и в салоне, рассказала нейл-мастер сети салонов Keep Looking, Лидия Шерстова.

Укрепление

Часто ногти слабеют из-за нехватки витаминов и микроэлементов. Добавьте в свой рацион продукты, содержащий кальций и аминокислоты. Сделайте ставку на рыбу, молочные продукты и орехи. Конечно, лучше всего сдать анализ на микроэлементы, чтобы специалист прописал вам нужную дозу и правильные компоненты. Сейчас в любой лаборатории можно найти комплекс beauty-анализов, которые точно выявят причину проблемы.

Пока вы укрепляете ногти изнутри, не забывайте про домашний уход. Для натуральных ногтей подойдет крем кутикулы с биотином и кератином. Желательно, чтобы в составе уходовых средств были масла авокадо и репейника. Если ногти слоятся, выберите масло жожоба, его можно смешать с витамином Е — это усилит эффект. Вопреки расхожему мнению, не увлекайтесь солевыми ванночками, они временно кристаллизуют пластину, но сушат и делают ее ломкой.

Как нарастить?

Если ноготь сломался, а маникюр еще совсем свежий, не спешите отпиливать все под корень. Практически любой ноготь можно отремонтировать акрилом или шелком. Замечаете, что ногти ломаются слишком часто? Это может говорить о двух вещах: ваши ногти очень тонкие или вам стоит поменять мастера. Как правило, часто уместны обе причины одновременно. Хочется подчеркнуть, что донаращивание — экстренный прием, который не решает проблему, а только маскирует ее. После снятия покрытия походите в салон на парафинотерапию и сеансы с укрепляющими ванночками.

Как отрастить?

Если ногти ломкие от природы и их не спасает даже витаминотерапия, ваш вариант — хороший мастер и регулярный маникюр с покрытием гель-лаком. Как правило, девушки не могут отрастить даже натуральные ногти, потому что они сразу ломаются и выглядят неопрятно. И провести 4-6 месяцев без покрытия (именно столько требуется для полного обновления) не представляется возможным. Регулярно посещайте мастера и обновляйте гелевое покрытие, но никогда не снимайте его сами: ваши ногти требуют особенно трепетного отношения.

Есть и другие системы для укрепления ногтей. Например, IBX. Это специальные сыворотки, укрепляющие защитный (верхний) слой ногтя. IBX нужно делать курсом не менее 5-6 раз. Интервал между процедурами не должен превышать 12-14 дней, иначе свойство сывороток теряется. IBX имеет накопительный эффект, его так же можно наносить под гель-лак для восстановления поврежденных ногтей.

Заповеди здоровых и красивых ногтей