На скакалке пять минут в день: что будет через месяц

Фитнес в домашних условиях — лучший способ поддерживать себя в форме в период самоизоляции. Для этого потребуются правильная скакалка, верная техника, терпение и фантазия. Да, и еще немного свободного пространства, чтобы скакалка не повредила люстру и окружающие предметы интерьера. Не забывай также про удобную одежду, в которой будет легко и комфортно прыгать.
Немного арифметики
В среднем при прыжках на скакалке человек весом 55-60 кг способен потерять до 750 ккал за 60 минут. Прыгать целый час на скакалке не каждому под силу, да и ни к чему — всего лишь 5 минут в день на протяжении месяца кардинально изменят твое тело.
Давай подсчитаем: если 750 ккал — это один час прыжков на скакалке, то за 5 минут ты потеряешь примерно 60-65 ккал. На первый взгляд это очень мало, ведь в 100 г ирисок содержится 355 ккал, а в плитке шоколада около 500 ккал. Но ведь добиться нужного результата мы хотим через месяц? Считаем: минимум 1800 ккал в месяц исчезнут практически без усилий, в удовольствие. И потом, ты же не собираешься заедать эту маленькую физкультминутку сладостями?
Разминка
Даже 5 минут прыжков на скакалке требуют небольшой предварительной разминки. Для этого необходимо немного разогреть стопы и руки, уделяя особое внимание кистям. Например, можно сделать по 10 круговых движений каждой из перечисленных частей тела в обе стороны. Затем немного потянуться, сделать наклоны, несколько приседаний. Готовы? Тогда вооружаемся скакалкой и приступаем к упражнениям.
Техника
Спину держим ровно, ручки скакалки вращаем только кистями рук, а не крутим их от локтя. Приземляемся исключительно на носочки, то есть пятки не должны касаться пола. Если вы любите разнообразить свою физическую активность, можно пофантазировать.
Варианты прыжков: стандартные прыжки на двух ногах; прыжки на одной ноге (на правой, на левой, а затем поочередно — например, по два прыжка на каждой); прыжки вперед-назад, влево-вправо; бег на месте (через скакалку); выполнение скакалкой двойного оборота за один прыжок.
Сколько прыгать?
Начинать лучше с медленных прыжков, однако с каждой новой минутой темп необходимо немного увеличивать. Сколько раз в минуту прыгать? Сказать сложно — это индивидуально. Кстати, на сегодняшний день мировой рекорд принадлежит японке Магуми Судзуки, которая за 30 секунд прыгает на скакалке 162 раза (за минуту это больше 320 раз).
Что произойдет с телом через месяц?
Одно из главных преимуществ прыжков на скакалке заключается в том, что худеют как раз самые проблемные части тела: ягодицы, живот, а также бедра и икры ног. В среднем за один месяц можно потерять до 5 кг, особенно если совмещать тренировки с правильным питанием. Кстати, ПП вместе с прыжками на скакалке также избавят вас от целлюлита. И все это всего за 5 минут тренировок в день.
Дополнительный бонус
Недавно британские ученые (да-да, не смейтесь) из университета Лоборо опубликовали в Journal for Bone and Mineral Research результаты одного эксперимента. В исследовании принимали участие 35 женщин, самой младшей из которых было 55 лет, а старшей — аж 70. Важным условием отбора было то, что у каждой из них уже наступила менопауза. Так вот, все они должны были каждый день буквально пару минут попрыгать на скакалке — в норме полагалось сделать 50 прыжков. Но подпрыгивать разрешалось только на одной заранее выбранной ноге. Вторая тем временем все полгода отдыхала.
Контрольные показатели замерили через 6 месяцев. Состояние контрольной ноги (той, которая отдыхала) за это время изменилось не в лучшую сторону: снизилась минеральная плотность костной ткани, что считается естественным для тех, у кого начался климакс. Но фокус в том, что на прыжковой ноге показатели состояния костей, суставов и сухожилий не только не ухудшились, но даже улучшились! Так, плотность костной ткани шейки бедра увеличилась на 3,2%, в то время как на контрольной ноге снизилась на 0,5–0,75%. Так что занятия со скакалкой — еще и нехитрый, но эффективный способ снизить риск переломов и развития остеоартрита с возрастом.