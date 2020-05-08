На скакалке пять минут в день: что будет через месяц

Давай подсчитаем: если 750 ккал — это один час прыжков на скакалке, то за 5 минут ты потеряешь примерно 60-65 ккал. На первый взгляд это очень мало, ведь в 100 г ирисок содержится 355 ккал, а в плитке шоколада около 500 ккал. Но ведь добиться нужного результата мы хотим через месяц? Считаем: минимум 1800 ккал в месяц исчезнут практически без усилий, в удовольствие. И потом, ты же не собираешься заедать эту маленькую физкультминутку сладостями?

Разминка

Даже 5 минут прыжков на скакалке требуют небольшой предварительной разминки. Для этого необходимо немного разогреть стопы и руки, уделяя особое внимание кистям. Например, можно сделать по 10 круговых движений каждой из перечисленных частей тела в обе стороны. Затем немного потянуться, сделать наклоны, несколько приседаний. Готовы? Тогда вооружаемся скакалкой и приступаем к упражнениям.

Техника

Спину держим ровно, ручки скакалки вращаем только кистями рук, а не крутим их от локтя. Приземляемся исключительно на носочки, то есть пятки не должны касаться пола. Если вы любите разнообразить свою физическую активность, можно пофантазировать.

Варианты прыжков: стандартные прыжки на двух ногах; прыжки на одной ноге (на правой, на левой, а затем поочередно — например, по два прыжка на каждой); прыжки вперед-назад, влево-вправо; бег на месте (через скакалку); выполнение скакалкой двойного оборота за один прыжок.

Сколько прыгать?