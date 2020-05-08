ВАМ НРАВИТСЯ? ⟩ Наталья Фриске увеличила губы

Похоже, самоизоляция в четырех стенах побудила многих решиться на изменения во внешности. Так, 34-летняя сестра Жанны Фриске Наталья не осталась в стороне и решилась на косметологическую процедуру — увеличение губ.

Результат Наталья продемонстрировала на своей странице в Instagram, признавшись подписчикам, что давно планировала это сделать: «Всегда хотела подправить форму своих губ, хотелось, чтобы губки были пухлые, но чтобы не было перебора, и главное — не стать уткой. Короче, хотела натурель».

Губы Натальи Фриске: до и после ФОТО: Instagram

Подписчики к преображению младшей Фриске отнеслись положительно и оставили множество восторженных комментариев под снимками: «Очень естественно», «Реально круто! Никогда не хотела увеличивать губы, а сейчас задумалась», «Очень вам идет».

Наталья Фриске ФОТО: Instagram