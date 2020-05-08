ОТЛИЧНЫЙ МАЙСКИЙ УЖИН ⟩ «Рататуй» с овощами и пастой

Мы немного видоизменили рецепт французского блюда рататуй и получился отличный легкий и сытный ужин с пастой и запеченными овощами. Очень вкусно!
Время приготовления - 20 мин
Ингредиенты
Масло оливковое - 1 столовая ложка
Лук красный - 1 штука
Чеснок (зубцы) - 1 штука
Томатная паста - 1 столовая ложка
Бульон овощной - 900 мл
Паста (ригатони, перья или пенне) - 350 г
Помидоры черри - 500 г
Консервированные баклажаны - 400 г
Сливки 22% - 3 столовые ложки
Зелень петрушки нарезанная - 1/2 стакана
Натертый сыр для подачи - 1/2 стакана
Способ приготовления
В большой кастрюле с толстым дном нагрейте оливковое масло и обжарьте лук до мягкости. Добавьте чеснок и томатное пюре, готовьте 1 минуту, советует «Домашний Очаг».
Влейте в кастрюлю бульон, доведите до кипения. Выложите пасту, добавьте помидорки черри, доведите до кипения и варите под крышкой до готовности пасты.
Добавьте в кастрюлю с пастой консервированные овощи и сливки, перемешайте, подавайте, посыпав пармезаном и зеленью петрушки.