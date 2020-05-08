ОТЛИЧНЫЙ МАЙСКИЙ УЖИН ⟩ «Рататуй» с овощами и пастой

Количество порций - 4

Время приготовления - 20 мин

Ингредиенты

Масло оливковое - 1 столовая ложка

Лук красный - 1 штука

Чеснок (зубцы) - 1 штука

Томатная паста - 1 столовая ложка

Бульон овощной - 900 мл

Паста (ригатони, перья или пенне) - 350 г

Помидоры черри - 500 г

Консервированные баклажаны - 400 г

Сливки 22% - 3 столовые ложки

Зелень петрушки нарезанная - 1/2 стакана

Натертый сыр для подачи - 1/2 стакана

Способ приготовления

В большой кастрюле с толстым дном нагрейте оливковое масло и обжарьте лук до мягкости. Добавьте чеснок и томатное пюре, готовьте 1 минуту, советует «Домашний Очаг».

Влейте в кастрюлю бульон, доведите до кипения. Выложите пасту, добавьте помидорки черри, доведите до кипения и варите под крышкой до готовности пасты.