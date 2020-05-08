ВЫ СЛЫШАЛИ? ⟩ Косметическое голодание: что это и почему этот тренд набирает популярность?

Косметическое голодание или skin fasting — модный термин, который подразумевает отказ от косметики на определенное время. Такое голодание учит кожу восстанавливаться самостоятельно, без косметики на которую мы ее «подсадили». В последнее время, слишком много обсуждений и противоречий на этот счет: кто-то считает, что нужно исключить косметику совсем, а кто-то предлагает делать это частично. Кому верить? «Домашний Очаг» разбирается.

Для чего?

Японский ученый Ёсинори Осуми получил нобелевскую премию за открытие и исследование аутофагии. Когда клетке ограничивают питание, она начинает искать компоненты, которые сохранились в организме. Клетка разбирает слабые органеллы на запчасти и из них создает новые, полноценные элементы. То есть, наш организм реконструирует себя из-за стрессовой ситуации. Метод аутофагии работает для всех органов, и наша кожа — не исключение. Не получая увлажнение и питание извне, она активизирует спящие ресурсы. Правда, надолго ограничивать нельзя — это может привести к гибели клеток.

Как?

Коко Хаяси, создатель японского бренда Mirai Clinical, которой ошибочно приписывают создание термина skin fasting, рассказала, что прочитала об этом методе в книге доктора Уцуки Рюити. Девушка часто практикует косметическое голодание и делится впечатлениями на своей странице, но сам термин придумала не она. «Ни в коем случае нельзя устраивать коже абсолютный голод. Идея в том, что вы применяете гели с более деликатным составом и пару дней в неделю отказываетесь от кремов и масок на ночь. Если есть чувство стянутости, наносите средства с гиалуроновой кислотой или витаминами. Эти средства не питают кожу, не работают за нее, а стимулируют. А средства с ланолином и глицерином на время голодания лучше исключить: они расслабляют дерму и отключают ее свойство восстанавливаться » — советует Коко.

Выделите один день в неделю, в который вы придерживаетесь косметической диеты. И на завтрашний день минимизируйте даже декоративную косметику. Уже через месяц кожа вспомнит, как она работала без активных компонентов и сможет противостоять любым несовершенствам.

Результат