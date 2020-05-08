ТОП-5 имен девочек, обладательницы которых очаровывают с первых секунд

Психологи из Канады после серии экспериментов пришли к заключению, что звучание имени очень влияет первое впечатление о человеке при знакомстве. Кроме того, сочетание звуков имени влияет и на становление характера самого его обладателя, пишет интернет-портал Femmie. Таким образом специалисты составили ТОП-5 имен девочек, которые еще в детстве могут очаровать окружающих с первых секунд, а повзрослев, легко завоевывают мужские сердца.

Полина

Существуют разногласия по поводу происхождения имени: по одной из версий оно древнегреческое и переводится как «свободная», по другой — пришло из латинского языка и означает «скромная». Как бы то ни было, девочка, производящая в детстве впечатление хрупкой и нерешительной, вырастает, как правило, в независимую и самодостаточную женщину. Окружающих очаровывает сочетание волевого характера с невероятной женственностью и чувственностью. Такую женщину мужчинам хочется холить, лелеять и оберегать.

Ольга

Происходящее от древнескандинавского Хельга, имя означает «святая». Названные так девочки в раннем детстве очень ранимы, а потому предпочитают держаться в тени, но с возрастом распускаются, подобно цветам. Кроме того, Ольга с рождения наделена интуицией, которая позволяет ей находить компромиссы в самых сложных ситуациях, в ее природная харизма покоряет людские сердца с первой встречи. В этих женщинах живет загадка, которую мужчины готовы разгадывать всю жизнь. Чаще всего — безрезультатно.

Ирина

Это одна из версий имени древнегреческой богини плодородия — дочери Зевса и Фемиды Эйрены. Оно переводится как «покой». Названные Ириной девочки очень активны и легко заражают своим энтузиазмом окружающих детей. Во взрослом возрасте это независимые женщины, готовые как отстаивать свое мнение, так и признать неправоту. Ирина восхищает людей любознательностью и жизнелюбием, в ее душе полыхает пламя, которое притягивает мужчин, как ночных мотыльков.

Лариса

С латинского это имя переводится как «чайка», а с греческого — как «сладкая женщина». Возможно, этим и объясняется тот факт, что мужчины тянутся к женщинам с этим именем. Это личности с особым обаянием, сочетающие в себе оптимизм, жизнерадостность, чувство юмора и легкий характер — ее трудно обидеть чем-либо.

Мария