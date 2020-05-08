Как скрыть отросшие корни, если визит к парикмахеру откладывается

И если этого не может сделать специалист, то возьмитесь за дело самостоятельно, взяв на вооружение несколько советов от Novate.ru.

Совет 1: Используйте тонирующие бальзамы и спреи для волос

Здесь все просто: если хотите простоты в использовании и быстрого эффекта, выбирайте спрей. Если же ваша главная цель – стойкость, то лучшим другом станет тонирующий бальзам. Дело в том, что спрей, хотя и наносится очень легко, прямо на корни, держится лишь до первого мытья головы. А вот тоник будет радовать гораздо дольше. Однако приготовьтесь к тому, что придется помучаться с нанесением. Сразу запаситесь кистью и вспомните все правила и тонкости покраски волос – они вам пригодятся.

Раньше в интернете можно было найти множество лайфхаков для маскировки отросших корней: девушки советовали и тени для глаз и детскую присыпку для блондинок. Однако зачем экспериментировать над своими волосами, если магазины предлагают множество готовых профессиональных вариантов, в качестве и эффективности которых вы уже уверены?

Совет 2: Добавьте волосам объема у корней

Когда проблема отросших корней выходит на первый план, очень важно научиться делать правильную прическу. Зализанные волосы, собранные в низкий или высокий хвост лишь подчеркнут недостаток, а вот создание объема и текстуры по длине, наоборот, помогут скрыть его. В первом случае необходимо использовать пудру – она обеспечит прекрасный прикорневой объем и сделает его максимально натуральным. Что касается текстуры, то здесь лучше всего обратиться за помощью к утюжку, и сделать красивые пляжные локоны. Подобная комбинация поможет сгладить контраст оттенков и сделает прическу более стильной и гармоничной.

Совет: Еще один хороший вариант – сухой шампунь. Он в считанные секунды освежит волосы и придаст им небольшой объем. А если под рукой нет ничего из вышеперечисленного списка стайлинговых средств, просто помойте волосы – грязная шевелюра лишь подчеркнут некрасивый переход.

Совет 3: Поменяйте сторону

Если вы всегда носите пробор слева, приготовьтесь к тому, что до визита к парикмахеру вам придется зачесывать волосы на правую сторону. Дело в том, что в месте пробора локоны становятся более плоскими, а корни – более заметными. Поэтому стоит поэкспериментировать с укладкой или создать на голове легкий хаос. Так вы сможете не только скрыть корни, но и добавить образу легкости, игривости, небрежности. Это никогда не помешает!

Совет 4: Поиграйте с цветом