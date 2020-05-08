Как скрыть отросшие корни, если визит к парикмахеру откладывается

Наверное, у каждой девушки бывали ситуации, когда корни волос отросли, а визит к парикмахеру откладывается по различным причинам: завал на работе, маленькая зарплата, отъезд любимого мастера, карантин и так далее. В любом случае бороться с отросшими корнями нужно.
Совет 1: Используйте тонирующие бальзамы и спреи для волос
Здесь все просто: если хотите простоты в использовании и быстрого эффекта, выбирайте спрей. Если же ваша главная цель – стойкость, то лучшим другом станет тонирующий бальзам. Дело в том, что спрей, хотя и наносится очень легко, прямо на корни, держится лишь до первого мытья головы. А вот тоник будет радовать гораздо дольше. Однако приготовьтесь к тому, что придется помучаться с нанесением. Сразу запаситесь кистью и вспомните все правила и тонкости покраски волос – они вам пригодятся.
Раньше в интернете можно было найти множество лайфхаков для маскировки отросших корней: девушки советовали и тени для глаз и детскую присыпку для блондинок. Однако зачем экспериментировать над своими волосами, если магазины предлагают множество готовых профессиональных вариантов, в качестве и эффективности которых вы уже уверены?
Совет 2: Добавьте волосам объема у корней
Когда проблема отросших корней выходит на первый план, очень важно научиться делать правильную прическу. Зализанные волосы, собранные в низкий или высокий хвост лишь подчеркнут недостаток, а вот создание объема и текстуры по длине, наоборот, помогут скрыть его. В первом случае необходимо использовать пудру – она обеспечит прекрасный прикорневой объем и сделает его максимально натуральным. Что касается текстуры, то здесь лучше всего обратиться за помощью к утюжку, и сделать красивые пляжные локоны. Подобная комбинация поможет сгладить контраст оттенков и сделает прическу более стильной и гармоничной.
Совет: Еще один хороший вариант – сухой шампунь. Он в считанные секунды освежит волосы и придаст им небольшой объем. А если под рукой нет ничего из вышеперечисленного списка стайлинговых средств, просто помойте волосы – грязная шевелюра лишь подчеркнут некрасивый переход.
Совет 3: Поменяйте сторону
Если вы всегда носите пробор слева, приготовьтесь к тому, что до визита к парикмахеру вам придется зачесывать волосы на правую сторону. Дело в том, что в месте пробора локоны становятся более плоскими, а корни – более заметными. Поэтому стоит поэкспериментировать с укладкой или создать на голове легкий хаос. Так вы сможете не только скрыть корни, но и добавить образу легкости, игривости, небрежности. Это никогда не помешает!
Совет 4: Поиграйте с цветом
Если вы относитесь к тому типу девушек, которые при помощи окрашивания пытаются скрыть проявившуюся седину, помните, что светлые пряди на волосах будут привлекать внимание. Так происходит всегда: более яркие вещи притягивают взгляды, в то время, как серые остаются в тени. В случае с брюнетками на передний план выходит другой нюанс: локоны должны быть на тон или два светлее, чем естественный цвет волос, иначе седина станет слишком заметной.
Совет 5: Пробор – ваш враг
В ситуации с отросшими корнями, лучше всего зачесывать волосы назад. Например, вы можете заплести красивую косу, сделать низкий или высокий пучок, завязать узлы, которые с недавних пор в тренде. Самое главное – отказаться от проборов. Так, с одной косой вы будете выглядеть красиво, а с двумя – лишь акцентируете внимание на темных корнях и резком контрасте цветов.
Совет 6: Используйте оттеночный шампунь
Чаще всего, парикмахеры советуют использовать это средство в том случае, если цвет получился темнее, чем вы хотели. Однако и для решения проблемы с отросшими корнями оттеночный шампунь тоже подойдет. Он имеет ряд неоспоримых плюсов: имеет накопительный эффект, гарантирует бережное окрашивание, так как пигмент не проникает в структуру волос, питает волосы полезными элементами (если марка шампуня хорошая). В то же время вы можете не рассчитывать, что средство сделает из брюнетки блондинку – оно лишь придает небольшой оттенок, но основной цвет не меняет.
Совет 7: Купите пудру для волос
Ненадолго замаскировать отросшие корни также поможет минеральная пудра. Она очень проста в использовании и дает хороший эффект. Все, что вам нужно сделать – нанести пудру на сухие волосы при помощи специальной щеточки, которая идет в комплекте, а затем несколько раз расчесать пряди. Если средство попадет на кожу, устранит его обычным кремом.
Преимущества пудры очевидны: в отличие от того же спрея, она не смывается обычной водой, бережно относится к волосам, хорошо справляется с закрашиванием не только корней, но и седины, является абсолютно безопасной.
Совет 8: Используйте средства с эффектом блеска
Для маскировки различных несовершенств волос, в том числе и отрастающих корней, парикмахеры рекомендуют вооружиться средствами с эффектом блеска. Казалось бы, что в них особенного, однако практика показывает, что после использования таких бьюти-средств, волосы выглядят красивыми, здоровыми и ухоженными. Что касается контрастных корней, то ни них внимание не заостряется. А если кто-то и кинет взгляд, то воспримет корни, как отличное решение стилиста.
Совет 9: Не выпрямляйте волосы утюжком
Обведите дату похода к парикмахеру красным цветом в календаре и до этого времени отложите утюжок в сторону. Пробор по центру и идеально ровные волосы зрительно еще сильнее вытягивают ваши отросшие корни и акцентируют на них ненужное внимание. Лучше сделайте при помощи выпрямителя легкие пляжные волны – они смотрятся гораздо лучше.