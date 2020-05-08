БЕЗУПРЕЧНО! ⟩ Красота завораживает! Эстонская светская львица похвасталась шикарным нарядом

Эстонская модель Мирьям Вяльяотс не так часто мелькает на страницах светских хроник. Более того, еще недавно ее аккаунт в социальной сети Instagram был закрыт от посторонних пользователей, а сама Мирьям не спешила дать повод снова о ней заговорить. Но вот она вернулась!