БЕЗУПРЕЧНО! ⟩ Красота завораживает! Эстонская светская львица похвасталась шикарным нарядом

Эстонская модель Мирьям Вяльяотс не так часто мелькает на страницах светских хроник. Более того, еще недавно ее аккаунт в социальной сети Instagram был закрыт от посторонних пользователей, а сама Мирьям не спешила дать повод снова о ней заговорить. Но вот она вернулась!
Модель предпочитает не делиться подробростями своей личной жизни, а вот нарядами хвастаться не забывает! Один из таких снимков на днях появился на ее страничке.
Напомним, как мы писали в 2017 году, Мирьям похвасталась украшениями стоимостью миллион евро. Речь шла о ювелирных изделиях бренда Roberto Coini, стоимость которых исчисляется десятками, сотнями, а иногда и миллионами евро. По словам ювелира, который пообщался с порталом Elu24, на фото Мирьям продемонстрировала эксклюзивный комплект, состоящий из лучших в мире бриллиантов.