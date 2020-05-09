Личный тренер Адель объяснил, что заставило ее похудеть на 45 килограммов

Даже с прежними формами 32-летняя Адель была примером для подражания для своих поклонниц. А теперь на нее и вовсе равняются миллионы женщин.

После развода с супругом Саймоном Конекки, звезда вдруг решительно начала меняться. Сейчас узнать ее довольно сложно, поскольку она сбросила около 45 килограммов. Вот только приветствуют это далеко не все фанаты артистки. Так, некоторые обвинили Адель в двуличности: якобы исполнительница всегда призывала любить себя и свое тело, а сама начала борьбу с лишним весом.

Тренер певицы Пит Джерасимо возмущен подобными домыслами. По его словам, Адель никогда не стеснялась собственной внешности, а причина ее похудения была совершенно иной.

Мой опыт работы с ней позволяет сказать, что она всегда следовала личной траектории и никогда не думала ставить на карту свой талант или увеличивать продажи альбомов за счет привлечения внимания фигурой. Она никогда не притворялась никем другим. Когда мы с Адель начали путь борьбы с килограммами, у нас не было цели сделать ее суперстройной. Нашей целью было только здоровье после беременности. Нам пришлось готовиться к концертному туру и изнурительному графику. Постепенно она привыкла к тренировкам и стала тщательнее выбирать еду,

— рассказал Пит.

После развода с Саймоном у звезды изменилось мировоззрение. Сначала Адель впала в депрессию, но потом решила взяться за работу над идеальной фигурой. В результате всего за несколько месяцев артистка сбросила десятки килограммов.

Вполне естественно, что с личными изменениями приходит новый взгляд на саму себя. Она улучшила собственные пищевые привычки и стала заниматься физической формой. Я горд и счастлив за нее! Эта метаморфоза не задумывалась для саморекламы или стремления стать образцом для подражания. Адель все это делает только для себя и своего сына Анджело,

— объяснил тренер.