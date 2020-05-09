Почему нельзя мыть лицо под душем

У многих утро начинается не с кофе, а с горячего душа, причем принимают его все по-разному: кто-то сначала моет голову, для других на первом месте стоит уход за телом, а некоторые предпочитают сначала умыть лицо. Однако мало кто знает, что привычка умываться под душем сокращает не только ваше время на сборы, но и шансы иметь здоровую кожу лица, пишет Wday.
Дерматологи настоятельно не рекомендуют мыть лицо под душем, и на это есть несколько причин. Любителям комплексных душевых процедур можно не переживать: вам не нужно отказываться от любимого ритуала навсегда, но в него придется внести коррективы.
Вода в душе слишком горячая
Большинство людей моются под горячей водой. Если вы будете использовать для умывания раковину, то заметите, что выбранная вами температура воды существенно отличается. Американская академия дерматологии рекомендует умываться только теплой водой. Вода в душе, скорее всего, будет превышать установленные нормы. В горячей воде нет ничего страшного, но она слишком сильно сушит ваше лицо.
«Высокие температуры вызывают расширение кровеносных сосудов. Также горячая вода разрушает защитный липидный слой кожи, который помогает сохранять вашу кожу здоровой», — утверждает дерматолог Селф Джошуа Цайхнер.
Что делать: если вы не представляете свое утро без умываний под душем, то сначала обязательно отрегулируйте температуру воды. Теплая вода уменьшит риски пагубного воздействия душа на кожу вашего лица.
В душе слишком сильный напор воды
Когда для умывания используется раковина, вы набираете воду в руки или берете специальную щеточку. В то время как в душе вы просто направляете на лицо струю воды. Это действие приводит к разрушительным последствиям.
«Напор воды зачастую бывает слишком сильным для нежной кожи вашего лица. Это может прозвучать как незначительный пустяк, но на деле все гораздо серьезнее. Стоять прямо под душем во время умывания — это все равно что наносить на лицо увлажняющий крем резкими движениями, намеренно оттягивая кожу вниз», — отмечает бьюти-эксперт Ханна Натансон.
Что делать: держите ваше лицо подальше от сильного напора воды. Для умывания воспользуйтесь любимой мочалкой для лица или просто наберите воду в руки.
Вы проводите в душе слишком много времени
Американская академия дерматологии утверждает, что в идеале поход в душ длится от 5 до 10 минут. Но когда вы добавляете к этому времени уход за лицом, этот диапазон увеличивается. А чем дольше вы находитесь в воде, тем больше она вредит вашей коже.
«Чем дольше вы принимаете душ, тем сильнее вы сушите лицо. Церамиды и другие липиды помогают удерживать влагу в коже. Но есть одна проблема — они растворяются в воде. Поэтому если вы любите проводить в душе больше 10 минут, вы буквально смываете эти полезные вещества», — рассказывает дерматолог Джастин Хексталл.
Что делать: для кого-то это прозвучит как невыполнимая миссия, но, чтобы сохранить кожу лица здоровой, вам нужно научиться проводить в душе меньше времени. Например, ставьте таймер на телефоне и выпрыгивайте из воды, как только он прозвучит.
Коже лица вредят шампунь и кондиционер
Когда вы моете голову, шампунь и кондиционер часто стекают по лицу. Это раздражает кожу. Даже остатки мыла, геля для душа и других средств по уходу за телом могут оказывать негативное воздействие на кожу лица.
«Из-за шампуней повышается кислотно-щелочной баланс кожи лица. Это приводит к сухости кожи», — добавляет Хексталл.
Что делать: пользуйтесь натуральными шампунями без сульфатов и парабенов. А также всегда тщательно смывайте все средства с кожи лица.
Подставляя лицо под струю горячего душа, многие даже не задумываются, что это может оказать отрицательный эффект, — отмечает косметолог Арина Киселева. — Первая и главная опасность - незаметные травмы. В то время как польза от сильной струи воды заключается в массаже для всего тела, несущего антицеллюлитный эффект, лицу подобная процедура приносит большой вред. Напор воды из душа на распаренную кожу оказывает неравномерно травмирующий эффект. Кроме того, на лице могут появиться капилляры, образовав сетку под давлением струи воды из душа и высоких температур.
Более того, во время похода в душ мы используем разные гели, скрабы, шампуни, которые попадают на восприимчивую кожу лица. Однако состав средств не соответствует потребностям эпидермиса в зоне лица. Конечно, для лица имеет значение и градус воды. Она должна быть чуть теплой, иначе кожа сохнет и шелушиться, смывается защитный барьер, а также активируется работа сальных желез.
Противопоказано использовать для лица мочалки и щетки для тела, поскольку они являются обителью бактерий и микробов и могут повредить эпидермис. Омертвевшие клетки, удаляемые ею с поверхности тела, оседают между щетинками или в материале, и провоцируют развитие патогенных бактерий. Для лица существует множество специальных спонжей, губок и щеточек, которые усиливают воздействие и эффективность космецевтических средств.
Порой именно простые ошибки в уходе за собой становятся причиной проблемной кожи, высыпаний, преждевременных морщин и потребности в дорогостоящих процедурах в погоне за красотой и здоровьем.