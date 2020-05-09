Почему нельзя мыть лицо под душем

Дерматологи настоятельно не рекомендуют мыть лицо под душем, и на это есть несколько причин. Любителям комплексных душевых процедур можно не переживать: вам не нужно отказываться от любимого ритуала навсегда, но в него придется внести коррективы.

Вода в душе слишком горячая

Большинство людей моются под горячей водой. Если вы будете использовать для умывания раковину, то заметите, что выбранная вами температура воды существенно отличается. Американская академия дерматологии рекомендует умываться только теплой водой. Вода в душе, скорее всего, будет превышать установленные нормы. В горячей воде нет ничего страшного, но она слишком сильно сушит ваше лицо.

«Высокие температуры вызывают расширение кровеносных сосудов. Также горячая вода разрушает защитный липидный слой кожи, который помогает сохранять вашу кожу здоровой», — утверждает дерматолог Селф Джошуа Цайхнер.

Что делать: если вы не представляете свое утро без умываний под душем, то сначала обязательно отрегулируйте температуру воды. Теплая вода уменьшит риски пагубного воздействия душа на кожу вашего лица.

В душе слишком сильный напор воды

Когда для умывания используется раковина, вы набираете воду в руки или берете специальную щеточку. В то время как в душе вы просто направляете на лицо струю воды. Это действие приводит к разрушительным последствиям.

«Напор воды зачастую бывает слишком сильным для нежной кожи вашего лица. Это может прозвучать как незначительный пустяк, но на деле все гораздо серьезнее. Стоять прямо под душем во время умывания — это все равно что наносить на лицо увлажняющий крем резкими движениями, намеренно оттягивая кожу вниз», — отмечает бьюти-эксперт Ханна Натансон.

Что делать: держите ваше лицо подальше от сильного напора воды. Для умывания воспользуйтесь любимой мочалкой для лица или просто наберите воду в руки.

Вы проводите в душе слишком много времени

Американская академия дерматологии утверждает, что в идеале поход в душ длится от 5 до 10 минут. Но когда вы добавляете к этому времени уход за лицом, этот диапазон увеличивается. А чем дольше вы находитесь в воде, тем больше она вредит вашей коже.

«Чем дольше вы принимаете душ, тем сильнее вы сушите лицо. Церамиды и другие липиды помогают удерживать влагу в коже. Но есть одна проблема — они растворяются в воде. Поэтому если вы любите проводить в душе больше 10 минут, вы буквально смываете эти полезные вещества», — рассказывает дерматолог Джастин Хексталл.

Что делать: для кого-то это прозвучит как невыполнимая миссия, но, чтобы сохранить кожу лица здоровой, вам нужно научиться проводить в душе меньше времени. Например, ставьте таймер на телефоне и выпрыгивайте из воды, как только он прозвучит.

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