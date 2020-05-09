Лаваш с сыром на костре: ТОП-5 рецептов для пикника на даче

Так как лаваш с начинкой запекается очень быстро, им можно перекусить, пока готовится шашлык. Причем предложить его можно даже детям.

Лаваш на костре с плавленым сыром

Эта горячая закуска подойдет как для завтрака, так и весеннего пикника. Вы можете обжарить ее на решетке гриля.

Ингредиенты:

1 плавленый сырок

1 тонкий армянский лаваш

200 г ветчины

1 яйцо

30 г сливочного масла

1 помидор

50 г твердого сыра

1 пучок зелени

Способ приготовления:

Для начала приготовьте яичницу-болтунью. Для этого взбейте размягченное сливочное масло вместе с яйцом. Вылейте смесь на разогретую сковороду и обжарьте, все время помешивая лопаткой. Нарежьте ветчину кубиками. Зелень помойте и мелко порубите. Помидор помойте, разрежьте пополам и нарежьте тонкими дольками. Сыр натрите на крупной терке. Тонкий армянский лаваш равномерно намажьте плавленым сырком. На одну половину лаваша выложите ветчину, зелень, помидоры, тертый сыр и яйца-скрэмбл. Накройте второй половиной, придавите и разрежьте пополам. Разогрейте сухую сковороду на огне и поджарьте лаваш с двух сторон. Или обжарьте на решетке гриля. Подавайте горячим.

Лаваш с сыром, помидорами и лососем на костре

Хрустящий лаваш с рыбной начинкой – отличная закуска для посиделок на природе. Если у вас есть сковорода гриль, вы можете приготовить такой рулет, не выходя из кухни.

Ингредиенты:

200 г отварного филе лосося

1 упаковка лаваша

2 свежих помидора

100 г тертого сыра

Соус тартар – по вкусу

Способ приготовления:

Рыбу предварительно отварить в специях, остудить и разобрать на куски. На тонкий лаваш выложить нарезанный помидор и кусочки рыбы. Полить соусом тартар и посыпать тертым сыром. По желанию приправить. Свернуть все в длинный ролл и положить на решетку гриль. Готовить около 7-8 минут с каждой стороны, пока лаваш не подрумянится. Лаваш с сыром и зеленью на костре Лаваш с начинкой из сыра и зелени – идеальный рецепт для пикника.

Ингредиенты:

1 лаваш (лучше круглый)

100 г твердого сыра

Свежая зелень – по вкусу

Растительное масло

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Натереть сыр на терке. Выложить на лаваш и обильно присыпать измельченной зеленью. По вкусу посолить и поперчить. Сверху положить второй лаваш или использовать один, свернув его пополам. Смазать растительным маслом и обжарить с обеих сторон, чтобы сыр расплавился.

Лаваш с брынзой и помидорами на костре

Летом вяленые томаты можно заменить свежими. Вам нужно будет нарезать их кружочками и выложить сверху на начинку.

Ингредиенты:

2 армянских лаваша

200 г брынзы

100 г зелени (петрушки, зеленого лука, базилика)

2 ст.л. нарезанных вяленых помидоров

Специи

Сливочное масло – по желанию

Способ приготовления:

Зелень порезать, брынзу натереть на терке. Смешать зелень, брынзу и вяленые помидоры, поперчить по вкусу. Лист лаваша разрезаем на 6 частей. Начинку выложить на середину лаваша и завернуть. По желанию смазать растопленным сливочным маслом. Отправить на решетку и обжарить на мангале с двух сторон.

Лаваш с сулугуни и помидорами на костре

Вы можете добавить в начинку какой-нибудь соус, но лаваш и без него получается очень сочным.

Ингредиенты:

5 листов лаваша

500 г сулугуни

3-4 помидора

Большой пучок укропа

Оливковое масло

Сособ приготовления: