Сб, 9.05.2020

Лаваш с сыром на костре: ТОП-5 рецептов для пикника на даче

Лаваш с начинкой. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Лаваш на костре чаще всего начиняют сыром и зеленью, иногда добавляя другие ингредиенты – помидоры, ветчину и всевозможные соусы. Это один из лучших вариантов закуски для пикника, пишет Сегодня.

Так как лаваш с начинкой запекается очень быстро, им можно перекусить, пока готовится шашлык. Причем предложить его можно даже детям.

Лаваш на костре с плавленым сыром

Эта горячая закуска подойдет как для завтрака, так и весеннего пикника. Вы можете обжарить ее на решетке гриля.

Ингредиенты:

  • 1 плавленый сырок
  • 1 тонкий армянский лаваш
  • 200 г ветчины
  • 1 яйцо
  • 30 г сливочного масла
  • 1 помидор
  • 50 г твердого сыра
  • 1 пучок зелени

Способ приготовления:

  1. Для начала приготовьте яичницу-болтунью. Для этого взбейте размягченное сливочное масло вместе с яйцом. Вылейте смесь на разогретую сковороду и обжарьте, все время помешивая лопаткой.
  2. Нарежьте ветчину кубиками.
  3. Зелень помойте и мелко порубите.
  4. Помидор помойте, разрежьте пополам и нарежьте тонкими дольками.
  5. Сыр натрите на крупной терке.
  6. Тонкий армянский лаваш равномерно намажьте плавленым сырком. На одну половину лаваша выложите ветчину, зелень, помидоры, тертый сыр и яйца-скрэмбл. Накройте второй половиной, придавите и разрежьте пополам.
  7. Разогрейте сухую сковороду на огне и поджарьте лаваш с двух сторон. Или обжарьте на решетке гриля. Подавайте горячим.

Лаваш с сыром, помидорами и лососем на костре

Хрустящий лаваш с рыбной начинкой – отличная закуска для посиделок на природе. Если у вас есть сковорода гриль, вы можете приготовить такой рулет, не выходя из кухни.

Ингредиенты:

  • 200 г отварного филе лосося
  • 1 упаковка лаваша
  • 2 свежих помидора
  • 100 г тертого сыра
  • Соус тартар – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Рыбу предварительно отварить в специях, остудить и разобрать на куски.
  2. На тонкий лаваш выложить нарезанный помидор и кусочки рыбы.
  3. Полить соусом тартар и посыпать тертым сыром. По желанию приправить.
  4. Свернуть все в длинный ролл и положить на решетку гриль. Готовить около 7-8 минут с каждой стороны, пока лаваш не подрумянится.
  5. Лаваш с сыром и зеленью на костре
  6. Лаваш с начинкой из сыра и зелени – идеальный рецепт для пикника.

Ингредиенты:

  • 1 лаваш (лучше круглый)
  • 100 г твердого сыра
  • Свежая зелень – по вкусу
  • Растительное масло
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Натереть сыр на терке. Выложить на лаваш и обильно присыпать измельченной зеленью. По вкусу посолить и поперчить.
  2. Сверху положить второй лаваш или использовать один, свернув его пополам.
  3. Смазать растительным маслом и обжарить с обеих сторон, чтобы сыр расплавился.

Лаваш с брынзой и помидорами на костре

Летом вяленые томаты можно заменить свежими. Вам нужно будет нарезать их кружочками и выложить сверху на начинку.

Ингредиенты:

  • 2 армянских лаваша
  • 200 г брынзы
  • 100 г зелени (петрушки, зеленого лука, базилика)
  • 2 ст.л. нарезанных вяленых помидоров
  • Специи
  • Сливочное масло – по желанию

Способ приготовления:

  1. Зелень порезать, брынзу натереть на терке. Смешать зелень, брынзу и вяленые помидоры, поперчить по вкусу.
  2. Лист лаваша разрезаем на 6 частей.
  3. Начинку выложить на середину лаваша и завернуть. По желанию смазать растопленным сливочным маслом.
  4. Отправить на решетку и обжарить на мангале с двух сторон.

Лаваш с сулугуни и помидорами на костре

Вы можете добавить в начинку какой-нибудь соус, но лаваш и без него получается очень сочным.

Ингредиенты:

  • 5 листов лаваша
  • 500 г сулугуни
  • 3-4 помидора
  • Большой пучок укропа
  • Оливковое масло

Сособ приготовления:

  1. Натереть сыр на крупной терке, укроп измельчить. Перемешать зелень с сулугуни.
  2. Затем нарезать помидоры.
  3. Насыпать сыр с укропом на край лаваша. Сверху выложить помидоры. Достаточно туго свернуть лаваш, стараясь при этом его не порвать. Смазать рулет оливковым маслом.
  4. Жарить на разогретом мангале около 10 минут, один раз перевернув.
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