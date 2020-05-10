Дважды вдова. Как после смерти любимых Марина Влади справилась с алкоголизмом и депрессией

Марина Влади: «У меня, видимо, есть внутри какая-то сила. И физически я сильная тоже. Я была как мужик, таскала Володю на плечах...»

Имя артистки до сих пор связывают с Владимиром Высоцким. Однако кроме роковой истории любви с советским бардом, в судьбе Марины Влади были и другие трагедии. Звезда кино пережила два развода, а после смерти последнего мужа едва не покончила с собой.