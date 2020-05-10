Вс, 10.05.2020

Дважды вдова. Как после смерти любимых Марина Влади справилась с алкоголизмом и депрессией

Марина Влади: «У меня, видимо, есть внутри какая-то сила. И физически я сильная тоже. Я была как мужик, таскала Володю на плечах...»

ФОТО: Станислав Мошков

Имя артистки до сих пор связывают с Владимиром Высоцким. Однако кроме роковой истории любви с советским бардом, в судьбе Марины Влади были и другие трагедии. Звезда кино пережила два развода, а после смерти последнего мужа едва не покончила с собой.

Советские зрители обожали фильм с участием Марины Влади «Колдунья», а критики высоко оценили ее работу в картине «Современная история: Королева пчел». Но большинству поклонников казалось, что главной для актрисы стала роль жены Владимира Высоцкого. 10 мая Влади исполняется 82, но и сегодня ей приходят письма с вопросами о невероятном романе с русским бардом.

Жизнь с поэтом вдохновила Марину на написание книги, а в дальнейшем именно литературное творчество спасло ее от алкогольной зависимости. Причем сломал артистку не уход Высоцкого, а смерть четвертого мужа Леона. Какие же еще испытания выпали на долю звезды?

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