Дочь Валерия Меладзе рассказала об отношениях с Верой Брежневой

Год назад дочь Валерия Меладзе опубликовала в социальной сети совместное фото с Верой Брежневой, что вызвало у подписчиков неоднозначную реакцию. Ведь публика до сих пор уверена: певица увела из семьи брата певца — Константина Меладзе.
Продюсер тогда был сильно возмущен этими домыслами. «Никто никого из семьи не уводил. Как меня вообще можно увести? Я что, теленок?!» — негодовал он.
Но, похоже, время все расставило на свои места. И сегодня Вера Брежнева прекрасно ладит с родными супруга, в том числе с дочерью Валерия — Ингой. «Было абсолютно ожидаемо, что много людей захотят выразить свое мнение по тому или иному вопросу, — подчеркнула Инга. — У нас с Верой хорошие отношения, нейтральные. Мы не очень часто видимся, потому что все в разъездах».
Альбина родила Валерию двоих сыновей — Константина и Луку. Мальчики прекрасно ладят с сестрами по отцу.
«Недавно девочки познакомились с братом, сыном Валеры. Я видела, что для него это больная тема, что ему это нужно. Именно поэтому мы сели и поговорили. Так что с братом дочки общаются, а с Альбиной — нет. Для девочек это закрытая тема, табу», — отмечала Ирина.