Дочь Валерия Меладзе рассказала об отношениях с Верой Брежневой

Что касается Валерия Меладзе, то он тоже в какой-то степени повторил опыт брата: в 2014-м певец женился на коллеге Брежневой по группе «ВИА Гра» — Альбине Джанабаевой. До брака пара тайно встречалась много лет. «Я стала догадываться примерно за два года до окончательного разрыва. Почувствовала, что происходит нечто плохое. Валера отказывался разговаривать, хотя я и пыталась выяснить причину перемен в его поведении. А однажды он просто сорвался и все рассказал, но не стал называть ее имени. Для меня услышанное было шоком. Уже позднее от подруги я узнала, что это Альбина Джанабаева. Новость оказалась неожиданностью. Конечно, я знала Альбину, но и предположить не могла, что у нее есть сын от Валеры», — как-то рассказывала экс-супруга артиста Ирина Малухина.