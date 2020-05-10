От шампуня до массажа: как ухаживать за кожей головы

Чтобы правильно ухаживать за кожей головы, для начала следует определить ее тип. Самыми важными нюансами по этому поводу делится Асмик Ктоян, российский врач-косметолог, трихолог умного бьюти-пространства Institute.

Жирный тип

Это самый распространенный тип кожи. При жирном типе волосы возле корней быстро жирнятся – это происходит по причине активной работы сальных желез. Обладателям такого типа кожи мыть голову рекомендуется каждый день или через день. Устранить жирность кожи головы полностью не получится, но вы можете отрегулировать процесс салоотделения, улучшив состояние кожи и волос.

Как ухаживать?

При жирном типе кожи головы следует пользоваться шампунем с противовоспалительным и себорегулирующим действием, предназначенным для жирной кожи головы. В его составе не должны присутствовать агрессивные парабены, сульфаты, силиконы, спиртовые компоненты, которые пересушивают или раздражают кожу головы, усиливая выработку себума.

Желательными ингредиентами в формулах уходовых средств являются цинк, селен, ихтиол, ментол, глина, масло розмарина, эвкалипта, чайного дерева, АНА- и ВНА-кислоты, церамиды, экстракт алоэ, шалфея, крапивы.

Для ухода за жирной кожей головы идеальным вариантом будут пилинги и скрабы с мелкими частицами. Не рекомендуется самостоятельно готовить пилинги в домашних условиях, соединяя соль с другими ингредиентами, так как грубые частицы могут повредить поверхностный слой кожи.

Нормальный тип

Он характеризуется умеренным выделением секрета сальных желез, отсутствием перхоти, очаговых воспалений, шелушений, зуда. Обладатели данного типа моют голову 2-3 раза в неделю, используя обычный шампунь.

Как ухаживать?

В этом случае все намного проще – главное, чтобы шампунь был качественным и не вызывал индивидуальных реакций. Чтобы понять, насколько качественным является шампунь, обратите внимание на его состав. Желательно, чтобы в его формулу входили мягкие ПАВы: натрий кокоил глутамат (Sodium Cocoyl Glutamate), натрий лауроил лактилат (Sodium Lauroyl Lactylate), лаурил саркозинат (Sodium Lauryl Sarcosinate), натрий кокоил изетионат (Sodium Cocoyl Isethionate), децил глюкозид (Decyl Glucoside). Они имеют невысокий потенциал раздражительности и нормально пенятся. pH шампуня должен составлять от 4,5 до 5,5 (5,7). Важно придерживаться этих показателей, чтобы не нарушить гидролипидный барьер кожи.

Сухой тип

Если жирная кожа страдает от избытка себума, то сухая — от его нехватки, так как сальные железы работают недостаточно активно. Это может быть обусловлено генетической предрасположенность, однако пересушивать кожный покров могут и другие факторы. Среди них можно выделить следующие: эндокринные заболевания, солнечное излучение, несбалансированное питание, использование неподходящего шампуня, который содержит агрессивные поверхностно-активные вещества.

Как ухаживать?

При выборе шампуня следует обращать внимание на наличие следующих компонентов: сквалан, коллаген, гиалуроновая кислота, хиноктиол, протеины, апигенин, бетаин, пантенол, экстракт кофеина, ромашка, лопух, розмарин, мята, лимон, гранат, роза, масло чайного дерева, жожоба, ши, апельсин, семяна конопли, подсолнечник, оливковое, молочная кислота, витамины Е, С. Мыть голову можно по мере ее загрязнения, используя слегка теплую воду.

Об антивозрастном уходе

Следует помнить, что возрастным изменениям подвержена не только кожа лица, но и кожа головы: так, со временем в ней сокращается выработка кожного секрета, продолжительность фазы активного роста (анагена), становится невозможным отрастить длинные волосы.

Чтобы отсрочить увядание волос, к своему обычному уходу следует добавить массаж головы – он улучшит приток крови к фолликулам, поможет средству лучше впитаться и простимулирует выработку коллагена (читайте также: «Советы остеопата: как улучшить состояние волос без ухода и процедур»). Также не стоит забывать про профессиональные пилинги для кожи головы – они способствуют обновлению кожи и борются с воспалениями.