О, КРОШКА! ⟩ Как готовить окрошку на квасе: классический рецепт

Окрошка – это блюдо из мелко нарезанных свежих овощей , залитых холодной жидкостью. Традиционной основой окрошки считается квас, хотя ее часто готовят на кефире, сыворотке или минеральной воде.

Возьмите на заметку то, что квас для окрошки, конечно, можно купить в магазине, но гораздо лучше будет, если вы приготовите его самостоятельно. Окрошка получится и намного вкуснее, и натуральнее, и будет соответствовать кулинарным традициям.