Какие продукты помогут похудеть?

Портал MedikForum.ru. перечислил продукты, употребление которых влияет на снижение веса.

Лучше всего для похудения подходит зелень: китайская капуста, шпинат и салат. Эта группа растительных продуктов малокалорийна и содержит «хорошие углеводы», которые ускоряют обмен веществ. Зелень также предотвращают повреждение клеток и возникновение инфекций, так как является источником иммуностимулирующих антиоксидантов.

Одним из эффективных продуктов для похудения считаются яйца. Они стимулируют выработку энергии и помогают поддерживать активность. В них содержатся полезные аминокислоты, антиоксиданты и необходимые жиры.

Также специалисты советуют почаще есть лосось, так как он богат омега-3 жирными кислотами, которые предотвращают накопление холестерина и способствуют правильному кровообращению.

Включить в рацион питания будет полезно цельнозерновой овес. Он является источником белка и стимулирует выработку энергии.

Эффективны при похудении ферментированные продуты — кефир, греческий йогурт, чайный гриб, соленые огурцы, квашеная капуста. Они помогают пищеварению и регулируют работу кишечника, снижая риск расстройства желудка и вздутия живота.