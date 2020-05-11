Пять распространенных ошибок в использовании утюжка

Выбираешь максимально высокую температуру

Стандартные выпрямители для волос нагреваются до 230 градусов. Этой температуры хватает для того, чтобы довести воду до кипения. Представь, какому стрессу ты подвергаешь свои волосы, нагревая утюжок до его максимальной температуры! Если хочешь сохранить красоту своей шевелюры и при этом сделать ее идеально гладкой и ровной, тебе хватит и 160 градусов.

Не используешь защиту

Твои волосы не долго тебе прослужат, если ты будешь подвергать их постоянному нагреванию. Не бойся, мы не заставляем тебя полностью отказаться от фена, щипцов для завивки и утюжка. Просто перед их применением не забывай наносить термозащитное средство, которое сохранит в волосах живительную влагу и покроет волосы защитным слоем.

Укладываешь мокрые волосы

Советуем запомнить самое главное правило укладки: никогда не трогай влажные волосы. Не пытайся расчесывать их, растирать полотенцем, завязывать хвост и ни в коем случае не выпрямлять их утюжком. Сначала дай время шевелюре высохнуть естественным путем или при помощи фена, и только потом начинай ее укладывать.

Захватываешь слишком широкую прядь

Пытаясь выпрямить слишком объемную прядь, ты не воздействуешь на волосы в глубине. Чтобы проработать все волосы равномерно, старайся захватывать небольшие прядки шириной 2-3 сантиметра.

Тянешь пластины силой