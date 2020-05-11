Никогда не готовьте в этой посуде: вам грозит рак!

Алюминий до недавнего времени не входил в список металлов опасных для здоровья человека, таких как свинец, кадмий, ртуть.
Но результаты медицинских исследований доказали, что, накапливаясь в организме, алюминий вызывает патологические изменения во многих органах и системах.
Как попадает алюминий в организм
• До 5-8% металла попадает в организм вместе с питьевой водой, так как в процессе водоочистки применяются алюминиевые коагулянты.
• В некоторых видах косметики и парфюмерии присутствуют ионы алюминия: губная помада, дезодоранты.
• При частых приемах лекарств-антацитов, содержащих гидроокись алюминия и назначаемых при повышенной кислотности желудка: «Альмагель», «Гастал», «Маалокс».
• Вместе с едой, если пища приготовлена в алюминиевой посуде.
• Из консервированных продуктов, упакованных в пакеты с алюминиевой фольгой.
Влияние алюминия
Нарушает нормальные обменные реакции в клетках. Деление клеток происходит хаотично, расстраиваются процессы дифференцировки, что провоцирует рост опухолей.
Оказывает токсическое действие на нервную систему: нарушается двигательная активность, появляются судороги, ухудшается память, возникают психопатические расстройства.
Изменяется фосфорно-кальциевый обмен
Металл обладает способностью накапливаться в костях, печени, мозге. Повышенный уровень алюминия приводит к торможению синтеза гемоглобина.
Симптомы отравления алюминием проявляют себя в виде повышенной ломкости костей, остеопороза, функциональной недостаточности почек.
Особенно пагубно отражается избыток алюминия на здоровье детей
• Повышается психомоторная возбудимость.
• В раннем возрасте формируется рахитическое строение скелета.
• Развиваются анемии.
• Снижается иммунитет.
• Возникают аллергические реакции.
• Поражаются печень, почки.
Установлена прямая связь между появлением в подростковом возрасте агрессивности, гиперактивности, трудностей усвоения учебного материала с повышенным уровнем AL в организме.
В пожилом возрасте при излишке алюминия особенно поражается мозг, рано развиваются симптомы старческой деменции: потеря памяти, рассеянность, утрата когнитивных функций и болезнь Альцгеймера.
Как алюминий из посуды оказывается в организме
Наиболее частый путь попадания металла в организм – приготовление еды в алюминиевой посуде. Алюминий – мягкий металл, крохотные кусочки легко отделяются от стенок посуды и, таким образом, попадают в еду, а при высокой температуре содержание этого элемента в готовой пище увеличивается в два раза.
Металл также попадает в пищу и напитки из консервных банок: соки, соусы, сгущенное молоко.
Несмотря на доказанный вред, алюминиевая посуда до сих пор производится и используется для приготовления пищи, а производные алюминия широко применяются при консервировании продуктов: добавки Е520, Е521, Е522.