Никогда не готовьте в этой посуде: вам грозит рак!

Но результаты медицинских исследований доказали, что, накапливаясь в организме, алюминий вызывает патологические изменения во многих органах и системах.

Как попадает алюминий в организм

• До 5-8% металла попадает в организм вместе с питьевой водой, так как в процессе водоочистки применяются алюминиевые коагулянты.

• В некоторых видах косметики и парфюмерии присутствуют ионы алюминия: губная помада, дезодоранты.

• При частых приемах лекарств-антацитов, содержащих гидроокись алюминия и назначаемых при повышенной кислотности желудка: «Альмагель», «Гастал», «Маалокс».

• Вместе с едой, если пища приготовлена в алюминиевой посуде.

• Из консервированных продуктов, упакованных в пакеты с алюминиевой фольгой.

Влияние алюминия

Нарушает нормальные обменные реакции в клетках. Деление клеток происходит хаотично, расстраиваются процессы дифференцировки, что провоцирует рост опухолей.

Оказывает токсическое действие на нервную систему: нарушается двигательная активность, появляются судороги, ухудшается память, возникают психопатические расстройства.

Изменяется фосфорно-кальциевый обмен

Металл обладает способностью накапливаться в костях, печени, мозге. Повышенный уровень алюминия приводит к торможению синтеза гемоглобина.

Симптомы отравления алюминием проявляют себя в виде повышенной ломкости костей, остеопороза, функциональной недостаточности почек.

Особенно пагубно отражается избыток алюминия на здоровье детей

• Повышается психомоторная возбудимость.

• В раннем возрасте формируется рахитическое строение скелета.

• Развиваются анемии.

• Снижается иммунитет.

• Возникают аллергические реакции.

• Поражаются печень, почки.

Установлена прямая связь между появлением в подростковом возрасте агрессивности, гиперактивности, трудностей усвоения учебного материала с повышенным уровнем AL в организме.

В пожилом возрасте при излишке алюминия особенно поражается мозг, рано развиваются симптомы старческой деменции: потеря памяти, рассеянность, утрата когнитивных функций и болезнь Альцгеймера.

Как алюминий из посуды оказывается в организме

Наиболее частый путь попадания металла в организм – приготовление еды в алюминиевой посуде. Алюминий – мягкий металл, крохотные кусочки легко отделяются от стенок посуды и, таким образом, попадают в еду, а при высокой температуре содержание этого элемента в готовой пище увеличивается в два раза.

Металл также попадает в пищу и напитки из консервных банок: соки, соусы, сгущенное молоко.