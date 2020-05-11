Пн, 11.05.2020

СТИЛСИТ ЗНАЕТ ВСЕ ⟩ Антитренды весны-2020: какие кроссовки больше не в моде

Кроссовки. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Стилист рассказала Cosmo, про какие кроссовки стоит забыть в новом сезоне. Хочешь быть в тренде этой весной, читай ее советы.

Спортивная обувь давно стала неотъемлемой частью гардероба каждой женщины – от заядлых модниц до женщин консервативных взглядов. Вторжение кроссовок в наш гардероб обосновано многими вещами: удобством, модными трендами и даже эмансипацией. Безусловно, есть модели, которые стали классикой и вряд ли покинут этот пьедестал. Но определенные виды кроссовок стоит если не отправить в утиль, то точно отложить до лучших времен.

Один из таких трендов - ugly sneakers. Несколько сезонов назад буквально повсюду мы видели знаменитые Balenciaga Triple S. Кроссовки с гипертрофированно большой подошвой, немного напоминающие копыта. Их было катастрофически много, но сегодня их надо убрать подальше. 
 
Чем же их заменить, чтобы остаться на модной волне (если вам, конечно, это нужно). Массивных кроссовки не канули в Лету, просто они стали менее кричащими. Фокус сместился на другие кроссовки, которые уже давно являются культовой моделью бренда Nike – Air Force.
 

Классические низкие кеды на шнуровке – любимцы многих. В новом сезоне они немного видоизменились и стали выше. Такие кеды по традиции можно включать в сочетания с джинсами, а можно отлично миксовать с длинными платьями и миди-юбками. А вот с мини нужно быть осторожнее, так как за счет высоты такая модель кроссовок скрывает щиколотку, а если она у вас не очень стройная, сочетание мини и high tops sneakers может визуально еще больше расширить эту область и создать диспропорцию образа. 

Если же подружки завидуют вашим стройным ногам, то высокие кеды можно носить с длинными приспущенными носками – очень стильный вариант.

Еще одну модель кед можно отложить в дальний ящик - слипоны. Они давно потеряли  актуальность. В них вы выглядите так, будто вернулись на машине времени из 2007-го. Если ищите что-то женственное и аккуратное, стоит обратить внимание на кроссовки на тонкой подошве с овальным носком

И, наконец, поговорим об обуви, производство которой нужно запретить на законодательном уровне, – кроссовки на танкетке. Тот случай, когда совместить несовместимое – очень плохая идея. Десять лет назад случился бум на известную модель Isabel Marant, но он прошел – и слава богу. Если вам нужна спортивная обувь, рынок переполнен различными кроссовками, если вы хотите быть выше - носите каблуки.

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