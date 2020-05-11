СТИЛСИТ ЗНАЕТ ВСЕ ⟩ Антитренды весны-2020: какие кроссовки больше не в моде

Стилист рассказала Cosmo, про какие кроссовки стоит забыть в новом сезоне. Хочешь быть в тренде этой весной, читай ее советы.
Спортивная обувь давно стала неотъемлемой частью гардероба каждой женщины – от заядлых модниц до женщин консервативных взглядов. Вторжение кроссовок в наш гардероб обосновано многими вещами: удобством, модными трендами и даже эмансипацией. Безусловно, есть модели, которые стали классикой и вряд ли покинут этот пьедестал. Но определенные виды кроссовок стоит если не отправить в утиль, то точно отложить до лучших времен.
Классические низкие кеды на шнуровке – любимцы многих. В новом сезоне они немного видоизменились и стали выше. Такие кеды по традиции можно включать в сочетания с джинсами, а можно отлично миксовать с длинными платьями и миди-юбками. А вот с мини нужно быть осторожнее, так как за счет высоты такая модель кроссовок скрывает щиколотку, а если она у вас не очень стройная, сочетание мини и high tops sneakers может визуально еще больше расширить эту область и создать диспропорцию образа.
Если же подружки завидуют вашим стройным ногам, то высокие кеды можно носить с длинными приспущенными носками – очень стильный вариант.
Еще одну модель кед можно отложить в дальний ящик - слипоны. Они давно потеряли актуальность. В них вы выглядите так, будто вернулись на машине времени из 2007-го. Если ищите что-то женственное и аккуратное, стоит обратить внимание на кроссовки на тонкой подошве с овальным носком.
И, наконец, поговорим об обуви, производство которой нужно запретить на законодательном уровне, – кроссовки на танкетке. Тот случай, когда совместить несовместимое – очень плохая идея. Десять лет назад случился бум на известную модель Isabel Marant, но он прошел – и слава богу. Если вам нужна спортивная обувь, рынок переполнен различными кроссовками, если вы хотите быть выше - носите каблуки.