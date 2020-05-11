СТИЛСИТ ЗНАЕТ ВСЕ ⟩ Антитренды весны-2020: какие кроссовки больше не в моде

Один из таких трендов - ugly sneakers. Несколько сезонов назад буквально повсюду мы видели знаменитые Balenciaga Triple S. Кроссовки с гипертрофированно большой подошвой, немного напоминающие копыта. Их было катастрофически много, но сегодня их надо убрать подальше.

Чем же их заменить, чтобы остаться на модной волне (если вам, конечно, это нужно). Массивных кроссовки не канули в Лету, просто они стали менее кричащими. Фокус сместился на другие кроссовки, которые уже давно являются культовой моделью бренда Nike – Air Force.