Просто и сытно: три необычных рецепта запеканок

Запеканка – быстрое в приготовлении и вкусное блюдо, которое имеет огромное множество вариантов начинок и используемых ингредиентов. Marie Claire делится тремя нескучными рецептами, которые удивят даже самых искушенных гурманов.
Основа из пасты с соусом болоньезе, творожная начинка с белым шоколадом, сочетание морепродуктов и брокколи — искусство кулинарии предлагает нам огромное множество вариантов приготовления запеканок, каждая из которых станет главным блюдом как скромного семейного ужина, так и шумного застолья с большим количеством гостей.
Запеканка из пасты с томатно-мясным соусом
Ингредиенты
- Паста пенне 300 г
- Фарш говяжий 250 г
- Томатный соус 200 г
- Оливковое масло 3 ст.л.
- Сыр пармезан 70 г
- Чеснок 2 зубчика
- Лук репчатый 1 шт.
- Свежая зелень петрушки
- Перец
- Соль
Способ приготовления
Для начала необходимо мелко порубить лук и чеснок. После в разогретую сковороду с оливковым маслом отправить порезанные овощи, жарить около 3-4 минут на среднем огне. Когда чеснок и лук станут полупрозрачными, отправить к ним фарш и обжарить его около 7 минут, после чего добавить в сковороду томатную пасту и оставить на огне еще на пару минут.
Пока соус готовится, отварить пасту до состояния al dente в слегка подсоленной воде. После того, как макароны сварились, смешать их с соусом и переложить получившуюся смесь в жаропрочную емкость. Сверху запеканку посыпать тертым пармезаном и мелко рубленной зеленью петрушки, после чего отправить в предварительно разогретую духовку на 10-15 минут.
Запеканка с морепродуктами и брокколи
Ингредиенты
- Морской коктейль 500 г
- Брокколи 400 г
- Куриное яйцо 2 шт.
- Молоко 100 мл
- Твердый сыр 100 г
- Оливковое масло 3 ст.л.
- Перец
- Соль
Способ приготовления
В глубокой миске взбить яйца и молоко, добавить специи. После твердый сыр натереть на мелкой терке и половину отправить в получившуюся смесь из яйца и молока. Брокколи порезать на небольшие кусочки, а морепродукты разморозить, отправить ингредиенты к яичное-молочной смеси. Далее необходимо перелить заготовку в жаропрочную емкость, посыпать оставшимся пармезаном и выпекать в предварительно разогретой духовке около 15-20 минут. Готовое блюдо при желании можно посыпать зеленью сушеной петрушки.
Творожная запеканка с белым шоколадом
Ингредиенты
- Творог 400 г
- Сливки 20% 100 мл
- Белый шоколад 100 г
- Мука 2 ст.л.
- Куриное яйцо 3 шт.
- Сахар 50 г
Способ приготовления
Для начала необходимо взбить яйца с сахаром, постепенно вливая в смесь сливки. Важно следить, чтобы в процессе взбивания не оставалось комочков, а смесь получалась однородной. Далее белый шоколад растопить на водяной бане и отправить к остальным ингредиентам, добавив муку.
После творог выложить в отдельную миску, перемешать и соединить с получившейся ранее смесью, еще раз перемешать. Далее заготовку отправить в разогретый до 180 градусов духовой шкаф и выпекать около 20 минут, периодически проверяя запеканку деревянной шпажкой.
Готовое блюдо можно украсить свежими ягодами или посыпать сахарной пудрой.