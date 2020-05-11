Просто и сытно: три необычных рецепта запеканок

Основа из пасты с соусом болоньезе, творожная начинка с белым шоколадом, сочетание морепродуктов и брокколи — искусство кулинарии предлагает нам огромное множество вариантов приготовления запеканок, каждая из которых станет главным блюдом как скромного семейного ужина, так и шумного застолья с большим количеством гостей.

Запеканка из пасты с томатно-мясным соусом

Ингредиенты

Паста пенне 300 г

Фарш говяжий 250 г

Томатный соус 200 г

Оливковое масло 3 ст.л.

Сыр пармезан 70 г

Чеснок 2 зубчика

Лук репчатый 1 шт.

Свежая зелень петрушки

Перец

Соль

Способ приготовления

Для начала необходимо мелко порубить лук и чеснок. После в разогретую сковороду с оливковым маслом отправить порезанные овощи, жарить около 3-4 минут на среднем огне. Когда чеснок и лук станут полупрозрачными, отправить к ним фарш и обжарить его около 7 минут, после чего добавить в сковороду томатную пасту и оставить на огне еще на пару минут.

Пока соус готовится, отварить пасту до состояния al dente в слегка подсоленной воде. После того, как макароны сварились, смешать их с соусом и переложить получившуюся смесь в жаропрочную емкость. Сверху запеканку посыпать тертым пармезаном и мелко рубленной зеленью петрушки, после чего отправить в предварительно разогретую духовку на 10-15 минут.

Запеканка с морепродуктами и брокколи

Ингредиенты

Морской коктейль 500 г

Брокколи 400 г

Куриное яйцо 2 шт.

Молоко 100 мл

Твердый сыр 100 г

Оливковое масло 3 ст.л.

Перец

Соль

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца и молоко, добавить специи. После твердый сыр натереть на мелкой терке и половину отправить в получившуюся смесь из яйца и молока. Брокколи порезать на небольшие кусочки, а морепродукты разморозить, отправить ингредиенты к яичное-молочной смеси. Далее необходимо перелить заготовку в жаропрочную емкость, посыпать оставшимся пармезаном и выпекать в предварительно разогретой духовке около 15-20 минут. Готовое блюдо при желании можно посыпать зеленью сушеной петрушки.

Творожная запеканка с белым шоколадом

Ингредиенты

Творог 400 г

Сливки 20% 100 мл

Белый шоколад 100 г

Мука 2 ст.л.

Куриное яйцо 3 шт.

Сахар 50 г

Способ приготовления

Для начала необходимо взбить яйца с сахаром, постепенно вливая в смесь сливки. Важно следить, чтобы в процессе взбивания не оставалось комочков, а смесь получалась однородной. Далее белый шоколад растопить на водяной бане и отправить к остальным ингредиентам, добавив муку.

После творог выложить в отдельную миску, перемешать и соединить с получившейся ранее смесью, еще раз перемешать. Далее заготовку отправить в разогретый до 180 градусов духовой шкаф и выпекать около 20 минут, периодически проверяя запеканку деревянной шпажкой.