Уход за кожей и макияж: восемь случаев, когда мы делаем это неправильно

Так что проверьте, не допускаете ли вы этих досадных ошибок в своем ежедневном уходе и макияже?

Наносить солнцезащитный крем перед основой для макияжа

Чем больше косметических средств вы нанесете поверх защитного крема, тем сильнее будет ослаблена защита. Чтобы максимально защитить кожу от ультрафиолета, наносите крем с SPF тонким слоем после нанесения макияжа.

Полагаться на средства макияжа с SPF

Да, использовать тональную основу с SPF лучше, чем тональник без защиты от ультрафиолета, но полностью полагаться на нее не стоит. Как правило, средства для макияжа, в состав которых входит SPF, защищают кожу только от лучей UVB, а вот перед лучами UVA, которые увеличивают риск рака кожи и старения, мы остаемся беззащитными. Поэтому даже если вы используете тональную основу с SPF, все равно пользуйтесь солнцезащитным кремом, советует «Домашний Очаг».

Использовать мочалку для умывания

Даже самая мягкая губка или мочалка может повредить естественный защитный слой кожи, что в свою очередь способно привести к развитию повышенной сухости и образованию тонких морщин. Чтобы втирать или смывать косметику и моющие средства, используйте ваши руки.

Постоянно пользоваться тоником

Некоторые женщины используют тоник в качестве альтернативы очищающему средству, но это не очень хорошая идея. Большинство средств такого рода могут привести к пересушиванию кожи – особенно если у вас сухая кожи или смешанного типа.

Слишком активно очищать кожу

Если у вас жирная кожа, возможно, вы привыкли очищать ее «до скрипа» - но это не очень хорошая идея. Лишившись естественного жирового покрова, кожа начнет еще более интенсивно вырабатывать жир – и в результате нарушится его естественный баланс. Если у вас жирная кожа, отдавайте предпочтение мягким увлажняющим средствам, а также подумайте над тем, чтобы очищать кожу один раз в день.

Пользоваться средствами с ацетоном для снятия лака с ногтей

Ацетон и продукты на его основе легко пересушивают ногтевую пластину и нежную кожу рядом с ней. В итоге ногти становятся более хрупкими, легче ломаются и даже слоятся. Отдавайте предпочтение средствам на основе этилацетата, изопропилового спирта и пропиленкарбоната.

Активно использовать средства с ретинолом

Ретинол действительно стимулирует выработку коллагена в коже, уменьшая глубину и количество морщин, использовать его следует с осторожностью. В больших дозах ретинол может привести к пересушиванию кожи и появлению раздражения.

Не смывать макияж на ночь