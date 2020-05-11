«Ее смерть меня изменила»: Анджелина Джоли о матери и предательстве отца

Звезда фильма «Малефисента» рассказала о Маршелин Бертран, которая скончалась в 2007 году. Артистка ушла из жизни в 56-летнем возрасте. Ее знаменитая дочь поделилась своими переживаниями о том тяжелом периоде.

«Когда я оглядываюсь назад, я вижу, насколько ее смерть меня изменила. Это было не внезапно, но так повлияло на меня. Потерять материнскую любовь и теплые мягкие объятия, - всё равно как сорвать с себя защитное одеяло», - отметила Анджелина.

Джоли указала, что ее мать хорошо играла в кино. В реальной жизни она делала всё, чтобы родные чувствовали заботу. Анджелина подчеркнула, что родительница была оптимисткой, любила танцевать и смеяться. Сейчас кинозвезда видит дух Маршелин в своих дочерях.

«Я любила свою маму… Измена отца изменила ее жизнь. Предательство разрушило ее веру в семейный союз, но ей нравилось быть матерью. Она отказалась от развития карьеры, когда поняла, что воспитывает двоих детей со знаменитым бывшим, бросившим тень на ее жизнь», - поделилась голливудская дива в интервью New York Times.