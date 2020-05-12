Шесть самых неверных женщин по знаку Зодиака

Третье место — Весы

Этот воздушный знак Зодиака очень эмоционален, весьма динамичен, ревнив и склонен к интрижкам на стороне. Девушки-Весы не считают измену проблемой, если, конечно, их мужчина об этом не узнал.

Подавляющая доля измен Весов приходится на добрачный период. Если вы не в браке с Весами, то такие дамы искать другого мужчину будут постоянно. Конечно, это происходит не специально, а на автомате. Просто Весы очень падки на лесть, на комплименты. Если вы их не делаете, то их будет делать кто-то другой.

Не предлагайте проверить отношения, разъехаться, разойтись на время. В этот период женщины-Весы терять времени не будут. Их, как и Тельцов, останавливает от измен только брак, дети, повышенный контроль и постоянная влюбленность. Если вы готовы работать на такие отношения всю жизнь, то готовьтесь к трудностям. Придется поддерживать в себе огонь.

Второе место — Скорпион

Девушка-Скорпион — это нечто. Конечно, они красивые и харизматичные, эмоциональные, но их измены не поддаются логическому объяснению. Есть, несомненно, представительницы этого знака, которые не будут лгать своему мужчине никогда, но среди дам-Скорпионов больше половины тех, кто может изменить просто так, без всякой задней мысли. Иногда они таким образом проверяют чувства на прочность, что не имеет никакого смысла.

Женщины-Скорпионы — это очень опасные игроки в любовь, потому что им не хватает остроты чувств, легкости. Астрологи и астропсихологи не берутся давать четкий ответ на вопрос «почему?» и «для чего?». Вы не поймете Скорпионов, вы можете их только полюбить.

Заслуженный лидер — Близнецы

Близнецам игра в любовь может надоесть в любой момент. Эти дамы настолько непредсказуемы, что просто диву даешься. Они могут изменить на любом этапе отношений, даже если вы женаты или просто давно вместе.

Если у вас есть дети, то знайте, что девушек-Близнецов это не остановит в поиске новых приключений и ощущений. Они возвращаются назад, причем не только к вам. Такое ощущение, что они хотят владеть всеми мужчинами одновременно. Когда их бросают, они заливают слезами всё, пишет dailyhoro.ru.

Они мстят, делают гадости, но потом все равно могут вернуться к вам, если вы того захотите. Верность для таких женщин и девушек — это временное и очень хрупкое понятие. Они умные и интересные, но на этом не стоит делать упор для себя. Не ждите от них честности. Они буду лгать вам в лицо и думать, что все нормально.

Другие Знаки

На шестое или пятое место можно поставить не увиденных вами в списке Стрельцов и Овнов. Эти огненные Знаки многими людьми ошибочно воспринимаются как не очень верные, однако это не так. Огненные Знаки, особенно женщины — это люди принципов. Они хоть и ветрены и независимы, но лгать вам не будут. Они прямо вам скажут, что не хотят вас видеть или вы им не нравитесь. Конечно, не всем хватает мужества сделать это, потому-то они и расположены почти на одном месте с Козерогами, но все равно чуть ниже. Вот мужчины этих Знаков — другое дело. И Львы, и Овны, и Стрельцы — те еще ловеласы, бабники и «дон жуаны».

Львы и Раки — самые верные жены и девушки, потому что первые считают, что «королевы» не должны искать любовь на стороне, а вторые просто слишком сильно любят своих мужчин. У Раков не получится изменить на эмоциональном уровне никогда. Это патологические семьянины. Доверять этим женщинам, равно как и Львицам, можно без проблем.