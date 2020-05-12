Как ускорить рост волос: рекомендации экспертов

Самые действенные советы, которые помогут исполнить вечную мечту женщины о роскошной длинной косе.
Едва ли найдется женщина, которая откажется иметь густые и ухоженные длинные волосы. В юности мы воспринимаем здоровые волосы как данность и относимся беспечно к заботе о них и коже головы. Так что уже до 30 лет каждая девушка неминуемо сталкивается с выпадением, истончением, сечением, ломкостью и другими неприятностями с волосами. Как ускорить рост волос на голове, вернув им силу на зависть Рапунцель? В обзоре InStyle — экспертные советы на любой вкус.
От чего зависит скорость роста волос?
Чтобы понять, можно ли ускорить рост волос, вернемся к истокам: внешним и внутренним факторам влияния. В среднем волосы отрастают на 1–1,5 сантиметра в месяц, поэтому лучше сразу принять тот факт, что на 15 сантиметров за месяц они не отрастут при всем нашем желании. Также нельзя не заметить, что у всех волосы растут с разной скоростью. На это влияют пол, возраст, генетика, питание, уход, гормональный фон, дисбактериоз, нарушение кровотока, дефицит железа, состояние нервной системы и организма в целом, прием различных лекарств, сезонность (летом растут быстрее, чем зимой) и даже время суток (днем рост волос находится в более активной фазе), экология.
Как ускорить рост волос
Трихологи считают, что легко получить длинные волосы можно до 30 лет, потом процесс роста существенно замедляется. Однако его можно успешно стимулировать.
Продукты, ускоряющие рост волос
Трихологи единогласны: сбалансированный рацион — залог здоровых и красивых волос. Например, для укрепления волос (читать — от выпадения) питание должно включать продукты, богатые омега-3 и омега-6 жирными кислотами, которые способствуют увеличению плотности структуры волос. Фасоль, бобы, чечевица тоже сослужат добрую службу волосам за счет растительного белка. Печень, яйца (в особенности желтки), а также орехи восполнят дефицит важнейшего элемента биотина. Тыквенные семечки, шпинат и кунжут станут источниками незаменимого для волос железа.
Но если мы все-таки делаем акцент не на укреплении, а именно на росте, то, чтобы ускорить его в два раза, придется налегать на вполне конкретный перечень съестного: лосось (омега-3, белок, витамин D), желтый болгарский перец (в нем больше витамина С), семечки (витамин Е), авокадо (жирные кислоты), миндаль, яичный желток (биотин), морковь + оливковое масло (бета-каротин), устрицы (цинк). Не забывайте также про ежедневный прием льняного и оливкового масла, рыбьего жира — они тоже богаты жирными кислотами омега-3, -6, -9.
Витамины, ускоряющие рост волос
Производители бьюти-комплексов для кожи головы знают, в чем причина медленного роста волос зимой — в авитаминозе. Поэтому заряжают свои эмульсии и сыворотки витаминами, необходимыми для ускорения роста волос, а именно, витаминами групп A, B, C, E.
Витамин А удерживает влагу в структуре волос и препятствует их выпадению.
Витамин В совершенно незаменим для ускорения роста: в особенности В1, В6, В7, В12.
Витамин С стимулирует кровообращение кожи головы, за счет чего питание скорее попадает в волосяные луковицы.
Витамин Е обеспечивает волосам силу и здоровый блеск.
К слову, в условиях ритма большого города мало кому удается соблюдать специальную диету. Тогда готовые витаминные комплексы становятся идеальным выходом из положения. Их преимущество еще и в том, что зачастую они представлены двойной формулой для дневного и ночного приема с учетом разных суточных фаз роста волос — это уже удар прямо в цель. Впрочем, питание и витамины, как утверждают стилисты марки Londa Professional, помогая волосяным луковицам, решают только проблему с выпадением и стимуляцией роста. О том, что находится снаружи (о самих волосах), придется позаботиться отдельно с помощью специального ухода.
Массаж головы для роста волос
Не последнюю роль в стимуляции роста волос играет самомассаж. Эксперты советуют посвящать ему не менее пяти минут в день, тогда удастся поддерживать рост, а заодно и укрепить волосы в фолликулах и увеличить их в объеме. Оказывается, тонкими волосы становятся от воздействия гормона дигидротестостерона — меняется гормональный фон и волос как будто становится меньше.
Итак, чем стимулировать приток крови к коже головы (это решит проблему и выпадения, и роста волос)? Самый простой способ — мягко воздействовать на разные зоны головы подушечками пальцев. Это, к слову, может стать своего рода медитацией для расслабления. Также вспоминаем про массажные щетки с зубцами разной толщины из нейлона, про щетки с массажными зубьями и щетиной кабана или про универсальную щетку с металлическими иглами и даже скелетную расческу с редкими зубьями.
С медицинской точки зрения, расчесывание волос несет комплексную функцию: очищения, массажа и равномерного распределения кожного сала — натурального «удобрения» для укрепления и защиты волос. Причесывайтесь дважды в день по десять минут, и будет вам счастье, завещают трихологи.
Маски, ускоряющие рост волос
Напрасно многие сетуют, что на дополнительный уход за волосами не хватает времени. Маски, например, не требуют каких-то сложных манипуляций, более того, некоторые их них можно делать прямо во время мытья головы. Зато, помимо ухода за волосами, они стимулируют их рост, воздействуя на волосяной фолликул. Однако в этом вопросе важна регулярность: делать их нужно примерно дважды в неделю. Если волосы нуждаются в восстановлении, то наносить маску нужно еще чаще.
Какую маску выбрать в магазине? Прежде всего читаем этикетку: в составе должно быть как можно больше натуральных компонентов, особенно масел. Притом порядок перечисления ингредиентов говорит о том, в каком объеме тот или иной элемент содержится в средстве. Если масло значится лишь в конце перечня, значит, его там почти нет.
Стилисты рекомендуют наносить маску, начиная с концов и распределяя состав доверху. Не спешите смывать средство: подержите маску 15–20 минут, пусть она напитает волосы полезными компонентами.
Не отвергают дерматологи и трихологи маски домашнего приготовления. Например, очень эффективной считается горчичная маска для ускорения роста волос. Важный момент: для нее подходит только горчичный порошок, а не готовая пищевая горчица — она навредит коже.
Рецепт горчичной маски для волос
Ингредиенты
2 ст. л. горчичного порошка
2 ст. л. растительного либо любого косметического масла
1 яичный желток
1–2 ч. л. сахара
Приготовление: в миске смешать горчичный порошок и остальные ингредиенты. Добавить две столовые ложки теплой воды и хорошо перемешать.
Нанести маску на корни волос. Затем обмотать голову пленкой или надеть шапочку для душа. Поверх укутать голову полотенцем. Подержать маску полчаса, затем смыть теплой водой, промыть волосы шампунем и бальзамом-кондиционером. После маски не сушить волосы феном.
Большой популярностью пользуются маски на основе меда.
Рецепт медовой маски для роста волос
Ингредиенты
1 яичный желток
1 ст. л. меда
Несколько капель лимонного сока
Приготовление: смешать все компоненты, нанести состав на волосы и через час смыть теплой водой.
Рецепт медовой маски с коньяком
Ингредиенты
2 яичных желтка
1 ст. л. меда
150 мл коньяка
Приготовление: смешать все ингредиенты и нанести на корни перед мытьем. Укутать голову полиэтиленом. Через 20–30 минут промыть волосы теплой водой и шампунем, как обычно.
Средства, ускоряющие рост волос
К готовым формулам вроде активаторов роста волос эксперты относятся скептически. Они обещают быстрый результат, но чаще всего это оказывается маркетинговой уловкой. Эти средства требуется сразу смывать: активные вещества, которые, возможно, и есть в их составе, при таком подходе просто не успевают подействовать. К тому же внимание уделяется в основном корням волос — остальная структура не задействуется. Короче говоря, научное действие подобных средств не всегда доказано.
Впрочем, есть препараты в формате несмываемых бальзамов, спреев и лосьонов, которые благотворно влияют на рост волос. Такую тяжелую артиллерию можно подключить к ежедневному уходу.
Масло, ускоряющее рост волос
Масла чрезвычайно эффективны для ухода за волосами. Они обеспечивают им и питание, и обволакивающую защиту, сглаживают чешуйки волос. Пальму первенства среди средств для роста волос удерживает репейное масло. Оно усиливает кровообращение кожи головы, улучшает метаболизм, питает корни волос и усиливает их рост.
Касторовое и облепиховое масла ускоряют рост и увеличивают волосы в объеме. Оливковое масло высоко ценится благодаря питательным, дезинфицирующим и увлажняющим свойствам — волосы укрепляются и у основания, и по всей длине, хорошо растут.
Стоит обратить особое внимание на абрикосовое масло: оно содержит микроэлементы, способствующие росту волос, при этом очень легкое по текстуре и быстро впитывается.
Миндальное масло регулирует функцию сальных желез и стимулирует рост волос с омолаживающим эффектом.
При выборе неаптечного, а многокомпонентного косметического масла ориентируйтесь на натуральные ингредиенты в составе.
Что касается нанесения: можно использовать и на влажные, и на сухие волосы после укладки. Хватит всего нескольких капель масла, растертых между ладонями, а после распределенных по волосам. Не переусердствуйте с количеством.
Шампунь, ускоряющий рост волос
По словам дерматологов, очищение кожи головы играет важнейшую роль в росте волос, ведь это предотвращает закупорку волосяных фолликулов. Наносить и вспенивать шампунь рекомендуется дважды и распределять, массируя подушечками пальцев по поверхности головы. Это решит проблему и жирных у корней волос, и, наоборот, сухости кожи головы.
Шампунь для ежедневного применения необходимо выбирать с учетом типа кожи, чтобы сальные железы работали правильно и опять же не забивались. Очень полезны несмываемые формулы кондиционеров, масел и масок, которые наносятся на чистые влажные волосы, — они дольше защищают в течение дня.
Раз в полгода стоит использовать для мытья специальный шампунь, активизирующий рост волос за счет улучшения метаболизма в волосяном фолликуле. Для подпитки также можно применять общеукрепляющие сыворотки.
Очень эффективны мицеллярные шампуни: они очищают деликатно, сохраняя гидролипидный баланс кожи головы, то есть не пересушивая ее. Они хороши для ежедневного мытья, поскольку быстро справляются с загрязнениями. Впрочем, нам они интересны тем, что способствуют активному росту волос: натуральные компоненты в составе этих косметических средств питают волосы и делают их сильными по всей длине.
Что замедляет рост волос?
Есть и те счастливицы, которые озабочены быстрым ростом волос. Их запрос формируется с точностью до наоборот: «Как замедлить рост волос? Устала ходить к парикмахеру». Астрологи в данном случае рекомендуют следовать лунному календарю стрижек и посещать салон в период убывающей Луны, тогда волосы отрастают медленно.
Также многие используют ингибиторы для приостановления роста. Но трихологи и косметологи негативно встречают эту инициативу, так как препараты для минимизации роста волос пагубно влияют на структуру корней и пигмент.