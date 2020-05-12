Как ускорить рост волос: рекомендации экспертов

Витамин С стимулирует кровообращение кожи головы, за счет чего питание скорее попадает в волосяные луковицы.

Витамин Е обеспечивает волосам силу и здоровый блеск.

К слову, в условиях ритма большого города мало кому удается соблюдать специальную диету. Тогда готовые витаминные комплексы становятся идеальным выходом из положения. Их преимущество еще и в том, что зачастую они представлены двойной формулой для дневного и ночного приема с учетом разных суточных фаз роста волос — это уже удар прямо в цель. Впрочем, питание и витамины, как утверждают стилисты марки Londa Professional, помогая волосяным луковицам, решают только проблему с выпадением и стимуляцией роста. О том, что находится снаружи (о самих волосах), придется позаботиться отдельно с помощью специального ухода.

Массаж головы для роста волос

Не последнюю роль в стимуляции роста волос играет самомассаж. Эксперты советуют посвящать ему не менее пяти минут в день, тогда удастся поддерживать рост, а заодно и укрепить волосы в фолликулах и увеличить их в объеме. Оказывается, тонкими волосы становятся от воздействия гормона дигидротестостерона — меняется гормональный фон и волос как будто становится меньше.

Итак, чем стимулировать приток крови к коже головы (это решит проблему и выпадения, и роста волос)? Самый простой способ — мягко воздействовать на разные зоны головы подушечками пальцев. Это, к слову, может стать своего рода медитацией для расслабления. Также вспоминаем про массажные щетки с зубцами разной толщины из нейлона, про щетки с массажными зубьями и щетиной кабана или про универсальную щетку с металлическими иглами и даже скелетную расческу с редкими зубьями.

С медицинской точки зрения, расчесывание волос несет комплексную функцию: очищения, массажа и равномерного распределения кожного сала — натурального «удобрения» для укрепления и защиты волос. Причесывайтесь дважды в день по десять минут, и будет вам счастье, завещают трихологи.

Маски, ускоряющие рост волос

Напрасно многие сетуют, что на дополнительный уход за волосами не хватает времени. Маски, например, не требуют каких-то сложных манипуляций, более того, некоторые их них можно делать прямо во время мытья головы. Зато, помимо ухода за волосами, они стимулируют их рост, воздействуя на волосяной фолликул. Однако в этом вопросе важна регулярность: делать их нужно примерно дважды в неделю. Если волосы нуждаются в восстановлении, то наносить маску нужно еще чаще.

Какую маску выбрать в магазине? Прежде всего читаем этикетку: в составе должно быть как можно больше натуральных компонентов, особенно масел. Притом порядок перечисления ингредиентов говорит о том, в каком объеме тот или иной элемент содержится в средстве. Если масло значится лишь в конце перечня, значит, его там почти нет.