Боль в глазах: шесть опасных болезней, о которых она предупреждает

Даже если у вас никогда не было проблем со зрением, стоит как минимум раз в год проходить осмотр офтальмолога. Во-первых, это позволит и дальше сохранять острых глаз, а, во-вторых, повысить возможность ранней диагностики некоторых опасных заболеваний. «Глазной» врач может заметить очень ранние признаки диабета, инсульта, некоторых видов рака и других болезней – и вовремя принять меры. И, разумеется, стоит как можно скорее обращаться к врачу в случае любых изменений, странных и тем более болезненных ощущений в области глаз. Упавшее или размытое зрение, жжение, зуд – все это может быть опасным симптомом. И самый опасный признак – чувство боли и сдавленности «за глазами». «Домашний Очаг» рассказывает, о каких болезнях оно может предупреждать.

Мигрень

В большинстве случаев мигрень сопровождается не только головной болью, но и болью в области глаз. Если также вы отмечаете у себя тошноту, пульсирующую боль в передней части головы (обычно с одной стороны), рвоту, повышенную чувствительность к свету и звукам, вспышки или огни перед глазами, вам стоит проконсультироваться с неврологом. У людей, склонных к мигреням, повышается риск развития инсульта, помните об этом!

Синусная инфекция

Пазухи – это пустоты в черепе, расположенные выше, ниже, сзади и между глазами. Если в области пазух образуется инфекция, может ощущаться сильная боль в области лба, переносицы, глаз, а также давление вокруг глазных яблок. Другие симптомы синусита включают в себя:

насморк или заложенность носа;

потерю обоняния;

головную боль;

больное горло;

высокую температура;

кашель;

слабость;

неприятный запах изо рта.

Диффузный зоб

Это аутоиммунное заболевание, которое развивается из-за повышенной выработки тиреоидных гормонов, что в итоге приводит к отравлению этими гормонами – тиреотоксикозу. Ткани и мышцы, в том числе расположенные за глазами, отекают, из-за чего может развиться «пучеглазость» и даже неспособность двигать глазным яблоком.

Неврит зрительного нерва

Неврит зрительного нерва – это состояние, при котором нерв, соединяющий глаза и мозг, воспаляется и опухает. Побочные эффекты могут включать боль и временную потерю зрения, которая обычно достигает пика в течение нескольких дней и может улучшиться через 4–12 недель.

Неврит может быть вызван инфекционными заболеваниями, а также рассеянным склерозом (по некоторым данным, неврит глазного нерва – это первый симптом этого заболевания). Другие симптомы неврита зрительного нерва включают в себя:

снижение зрения;

дальтонизм или уменьшение яркости цветов;

размытость зрения;

потеря зрения на один глаз;

боль в глазу, особенно при движении.

Зубная боль

Пульсирующая боль, чувство давления, которое распространяется на соседние с инфицированным зубом участки лица и даже снижение зрения – все это возможные последствия заболеваний зубов и десен. Не забывайте посещать стоматолога вовремя!

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