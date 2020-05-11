Пн, 11.05.2020

ФОТО ⟩ Море прямо у вас в тарелке! Оцените креатив рижского кондитера

ФОТО: Regina Filippova‎

Пока Instagram банил фотографии моря, а многие из нас скучают по солнышку и путешествиям, кондитер из Риги Регина Филиппова придумала вкусный способ, как поднять настроение в условиях самоизоляции, пишет RUS.TVNET.

9 мая в группе на Facebook «Кондитеры Латвии» девушка опубликовала снимки своего необычного творения: 

ФОТО: Regina Filippova‎

ФОТО: Regina Filippova‎

«Когда очень хочется на море! Всем доброе утро»,

- подписала фотографии Регина. 

Стоит ли говорить, что торт выглядит просто невероятно, напоминая синее море и его берег? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Если и это не поднимет настроение в условиях самоизоляции, так сама сладость уж точно принесет радость.

Говоря об идее, Регина честно призналась RUS.TVNET, что она принадлежит не ей - задумку она подглядела в Instagram. 

«И ночь не могла уснуть: думала, как же сделан такой тортик. Нашла даже мастер-класс за 20 евро, как его делать, но подумала: что я не смогу сама, что ли?» - рассказала девушка, отметив, что еще и долгожданная поездка отменилась, а на море все же хочется. Вот тут на выручку настроению и пришла эта идея. 

По признанию Регины, рецепт тоже не секрет: это йогуртовый торт, где основа состоит из брауни. Что касается цвета, то это просто желе и красители.

«На самом деле основа может быть любой, даже обычный торт бисквитный с начинкой. Тут все ограничивается только фантазией»,

- рассказала кондитер. 

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