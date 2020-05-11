ФОТО ⟩ Море прямо у вас в тарелке! Оцените креатив рижского кондитера

9 мая в группе на Facebook «Кондитеры Латвии» девушка опубликовала снимки своего необычного творения:

ФОТО: Regina Filippova‎

ФОТО: Regina Filippova‎

«Когда очень хочется на море! Всем доброе утро»,

- подписала фотографии Регина.

Стоит ли говорить, что торт выглядит просто невероятно, напоминая синее море и его берег?

Если и это не поднимет настроение в условиях самоизоляции, так сама сладость уж точно принесет радость.

Говоря об идее, Регина честно призналась RUS.TVNET, что она принадлежит не ей - задумку она подглядела в Instagram.

«И ночь не могла уснуть: думала, как же сделан такой тортик. Нашла даже мастер-класс за 20 евро, как его делать, но подумала: что я не смогу сама, что ли?» - рассказала девушка, отметив, что еще и долгожданная поездка отменилась, а на море все же хочется. Вот тут на выручку настроению и пришла эта идея.

По признанию Регины, рецепт тоже не секрет: это йогуртовый торт, где основа состоит из брауни. Что касается цвета, то это просто желе и красители.

«На самом деле основа может быть любой, даже обычный торт бисквитный с начинкой. Тут все ограничивается только фантазией»,