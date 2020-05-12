Почему натирает обувь: что ты делаешь не так?

«Красота требует жертв» - первая мысль, когда очередная пара обуви стирает ноги в кровь. Но больше такому не бывать! Оставим жертвы в прошлом – Cosmo рассказывает, как избежать ежедневных мозолей.
Мозоли на ногах – частая проблема летом. Натирать может как новая пара, так и туфли, которые ты купила в прошлом году и достала после зимней спячки. Почему так происходит?
В первом случае всё зависит только от тебя и оттого, какую обувь ты выбираешь: правильно подобранный размер, колодка, материалы изделия, высота каблука и подъем. Мало кто из нас при покупке первым делом обращает внимание на такие детали, ведь мы чаще гонимся за красотой, а удобство считаем второстепенным фактором. Надо сказать, всё должно быть в точности наоборот.
Выбирая очередную пару обуви, обратись к консультанту за помощью и попроси показать те модели, которые подходят на твой подъем – низкий или высокий и ширину стопы – узкая или широкая. Обувь не должна быть впритык или, наоборот, болтающейся, в обоих случаях вы точно получите мозоли.
Проблемы случаются не только с новой, но и со старой обувью, уже изношенными туфлями, которые за время, пока ты их не носишь, имеют свойство иссыхать. Причины этого – неправильное хранение и уход. Добавим сюда отечность, которая неизбежна в жаркий сезон. В тех случаях, когда ты собираешься на долгую прогулку, надевай ту пару, которая проверена временем и совершенно точно не доставит дискомфорта. Выбирай модели, которые изготавливаются из натуральных материалов.
Как избежать или свести к минимуму появление мозолей? Первым делом необходимо изучить особенности своей стопы – это можно сделать самостоятельно или проконсультироваться у специалиста. Лучше всего записаться на прием к хирургу или врачу-подологу, который исследует особенности твоей стопы и даст рекомендации или назначит лечение при необходимости.
При выборе босоножек, туфель и любой другой модели на высоком каблуке выбирай устойчивые. Помни, что чем выше каблук, тем большую ты даешь нагрузку не только ногам, но и спине. Из-за этого может нарушиться осанка, а это незамедлительно приведет к неверному положению стопы. И тогда подобрать обувь будет значительно сложнее.
Задняя часть
Балетки и лоферы предпочтительны из натуральных тканей, у них обязательно должен быть твердый задник, который зафиксирует пятку и не будет натирать кожу при ходьбе. Для мягкости смажь эту часть детским кремом, мылом или свечой.
Стельки
Большую роль играют стельки в обуви, обрати внимание на материалы, из которых они изготовлены. Выбирай с антибактериальным и впитывающим влагу эффектом. И помни, что срок службы стелек – не более 6 месяцев.
Подъем
Если у тебя высокий подъем – подбирай обувь с высоким подъемом, низкий – соответственно с низким. Как это определить: намочи ногу и поставь ее на белый лист бумаги. Если стопа отпечаталась полностью – у тебя плоскостопие; если между пяткой и носочной частью большой изгиб – у тебя высокий подъем, если небольшой – нормальный.
Размер
Пожалуй, самый важный пункт – это правильно подобранный размер. Не меньше и не больше – любая обувь должна быть как раз.