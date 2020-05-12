Почему натирает обувь: что ты делаешь не так?

Мозоли на ногах – частая проблема летом. Натирать может как новая пара, так и туфли, которые ты купила в прошлом году и достала после зимней спячки. Почему так происходит?

В первом случае всё зависит только от тебя и оттого, какую обувь ты выбираешь: правильно подобранный размер, колодка, материалы изделия, высота каблука и подъем. Мало кто из нас при покупке первым делом обращает внимание на такие детали, ведь мы чаще гонимся за красотой, а удобство считаем второстепенным фактором. Надо сказать, всё должно быть в точности наоборот.

Выбирая очередную пару обуви, обратись к консультанту за помощью и попроси показать те модели, которые подходят на твой подъем – низкий или высокий и ширину стопы – узкая или широкая. Обувь не должна быть впритык или, наоборот, болтающейся, в обоих случаях вы точно получите мозоли.

Проблемы случаются не только с новой, но и со старой обувью, уже изношенными туфлями, которые за время, пока ты их не носишь, имеют свойство иссыхать. Причины этого – неправильное хранение и уход. Добавим сюда отечность, которая неизбежна в жаркий сезон. В тех случаях, когда ты собираешься на долгую прогулку, надевай ту пару, которая проверена временем и совершенно точно не доставит дискомфорта. Выбирай модели, которые изготавливаются из натуральных материалов.

Как избежать или свести к минимуму появление мозолей? Первым делом необходимо изучить особенности своей стопы – это можно сделать самостоятельно или проконсультироваться у специалиста. Лучше всего записаться на прием к хирургу или врачу-подологу, который исследует особенности твоей стопы и даст рекомендации или назначит лечение при необходимости.