Долой эффект одуванчика! Как укротить пушащиеся волосы

Если в холодное время наша прическа страдала из-за излишней сухости, то весной и летом причиной беспокойства может стать излишняя влажность. Особо капризные волосы наотрез отказываются принимать нужную форму и торчат в разные стороны. Стоит только выйти на улицу, как они начинают сильно пушиться. Как перестать быть «мягкой и пушистой», Cosmo разбирается с экспертом — тренером по продукту Greymy Ольгой Ульяшиной.
Что происходит с пушащимися волосами
Одна из главных причин «эффекта одуванчика» - повышенная влажность, от которой у одних девушек волосы начинают пушиться, у других сильно запутываются, а третьи вдобавок теряют свой объем.
Волосы состоят из трех слоев. Верхний – кутикула, которая выполняет защитные функции, она напоминает черепицу. Когда такая «черепица» в целости и сохранности, волосы прекрасно защищены от проникновения влаги внутрь. Но если она повреждена, вода беспрепятственно попадает в глубокие слои, и волосы теряют упругость. Фактически влага не представляет слишком серьезной опасности для волос.
Сплошная химия: из чего состоят волосы и что с ними делает влажность
Главный материал волос — белок (кератин), а их структура и форма во многом определяются тем, как его молекулы связаны друг с другом.
Белки, в свою очередь, содержат значительное количество аминокислот, а в их составе есть сера. Когда цепочки аминокислот оказываются рядом, между атомами серы, как правило, возникает химическая связь – дисульфид. Именно эта связь отвечает за стойкость и прочность и не разрывается ни влажностью, ни сухостью.
Также в волосах есть водородные связи. Они возникают между атомами соседних цепочек аминокислот. Эти связи весьма слабые, хотя их и больше, чем дисульфидных. При наличии воды они легко разрушаются, а при отсутствии — восстанавливаются. При этом волосы фиксируются в том положении, в котором высохли. Влажный воздух в сочетании с повышенным содержанием в нем молекул водорода провоцирует появление в волосах новых водородных связей. Их становится всё больше и больше. В конце концов волосы начинают закручиваться.
Не позволяй волосам пушиться!
Что делать, чтобы защитить прическу от влажности?
Финишируй прическу специальными средствами. Это может быть пара капель сыворотки, флюида или специального масла — смысл в том, чтобы «подстраховать» волосы по всей длине и дать им защиту от воздействий окружающей среды.
Завивай волосы в меру. Ориентируйся на погоду: в пасмурный день лучше всего отказаться от сложной укладки, ведь она дополнительно воздействует на волосы, а эффект сохраняется недолго. Помни: чем здоровее волосы, тем проще будет с ними справиться в неблагоприятных условиях.
Мой голову правильным шампунем. Чтобы максимально защитить волосы, следует пользоваться специальными шампунями, в составе которых могут быть натуральные масла. После шампуня обязательно наноси уплотняющий кондиционер, который буквально обволакивает волосы, заполняя их необходимыми минералами, витаминами, аминокислотами, протеинами.
Пройди специальные процедуры для волос. Чаще всего это кератиновая процедура. После нее волосы гладкие, блестящие и плотные. И, как бонус, ты получаешь прекрасный объем. Сначала мастер нанесет шампунь, который очистит волосы и подготовит кутикулы для дальнейшего проникновения следующего продукта. Затем используется кератиновый крем для разглаживания с экстрактом черной икры и маслом виноградных косточек — именно он дает мгновенный эффект разглаживания, наполнения и дисциплинирования благодаря восстановлению липидного баланса волос, протеинов и жирных кислот. Ну а после волосы сушиат с помощью горячего стайлера. Процедура длится не больше часа, а эффект радует два месяца!