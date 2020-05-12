Актриса Екатерина Климова рассказала об отце, который сидел за убийство

С отцом Екатерина она познакомилась, когда ей было уже 13 лет.

«Папа у меня сидел 13 лет. Угодил за решетку практически сразу, как я родилась. Мама всегда говорила, что он в командировке. Она посылала ему наши поделки с сестрой. Отец сидел за непреднамеренное убийство. Казалось, что ничто в тот вечер не предвещало беды. Он был в компании друзей в ресторане. Завязалась перепалка, началась драка. Наутро оказалось, что кто-то из противников умер. Отец все на себя взял», - рассказала Екатерина Климова.

Как отметила актриса, ее мама умело справилась со всеми проблемами, которые навалились на семью. «У меня начался переходный возраст, когда папа вернулся из тюрьмы. Отец меня переломал. Папа звал меня королевой подъезда. Он сильно повлиял на мой характер. У нас было много споров, дискуссий. Однажды он подарил мне кожаную куртку, а я что-то делала не так. Он в итоге ее порвал. Я была убита горем и хотела покончить с собой», — вспомнила она.

По словам Климовой, война с отцом закончилась, когда она поступила в театральный институт. Звезда благодарна родителю, который сделал из нее человека и воспитал твердый характер.

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