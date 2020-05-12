Как правильно экономить на ребенке. Покупки, без которых можно обойтись

Ванночка

После того как прогрессивное человечество отменило необходимость полоскать младенца в марганцовке и разрешило окунать в обычную воду из-под крана (да – серьезно – разрешили!), ванночки перестали быть предметом первой необходимости. Вы можете смело набирать обычную воду в обычную ванну, бросать туда младенца с надувным кругом на шее и восхищаться его угуканьем и смешными подергиваниями. Это безопасно, смешно и спасительно для вашей поясницы.

Игрушки

Их невозможно не покупать. Покупая игрушки, мы словно гладим себя по голове и говорим (себе): «Смотри, какой ты прекрасный родитель, ты делаешь все для того, чтобы твой малыш был счастлив!» Но это чушь! Чтобы малыш был счастлив, неплохо бы прочитать книги хороших педиатров (чем большинство родителей пренебрегают), создать в комнате приятный (для младенца) климат, не кутать его, почаще брать на руки, петь ему песни и разглядывать листики на деревьях, а игрушки его еще пару лет особо интересовать не будут. (Даже развивающие. Даже с наклейкой «Монтессори». И даже деревянные и экологически чистые!)

Не то чтобы младенцам вообще не нравились игрушки, но выбирают они их совсем по другим критериям.

Малышам будут нравиться все шуршащие пакеты. Большие пустые коробки, маленькие коробочки, коробочки из-под зубной пасты (особенно блестящие), бутылки из-под воды с чем-то гремящим внутри (горох? фасоль?). Где-то до года ребенку нравится любая чушь, до которой он может дотянуться и покрутить в руках, а после того как ребенок освоит хождение, ему будет нравится любая чушь, в которую можно забраться (большая коробка), и любая чушь, которую можно вытащить из одной коробки и засунуть в другую.

Вам может показаться, что я рассказываю про какой-то мусор, так вот – сюрприз! Дети просто обожают мусор. Полюбите его и вы. Это ненадолго, это временно, это легкодоступно, бесплатно и прекрасно экономит деньги, которые вы сможете потратить на восстановление нервной системы, обрушившейся после превращения вашей уютной квартиры в помойку. Какую-то часть ярких и красивых игрушек вам наверняка подарят родственники и знакомые.

Даже если их будет очень мало, ребенку этого хватит. (Есть наблюдение, что чем меньше у младенца игрушек, тем больше интереса они для него представляют, в то время как сразу большое количество игрушек, притупляют чувство радости.) То же самое обычно касается одежды. Поэтому…

Одежда

Вы даже не представляете, какую сумму можно сэкономить на детской одежде, если забирать ее у друзей, в детских секонд-хендах или покупать в Интернете! Причем предложения настолько превышают спрос, что можно легко находить вообще не ношенные или пару раз надетые прекрасные детские вещи по цене вдвое дешевле магазинной. А если эту одежду и обувь уже относили один сезон, то цена может упасть и в 5–8 раз.

Младенцы растут с неимоверной скоростью, и первые 4 месяца, до введения фруктового прикорма, они даже не в состоянии хоть как-то испортить одежду – они не разливают на нее фруктовый сок и не рисуют фломастерами.

Одежда до года практически защищена от внешней грязи, ведь не умеющий ходить ребенок обычно проводит всю прогулку, сидя в своем новом хрустящем комбинезоне внутри коляски. И только от года и старше вам придется чуть тщательнее рассматривать на одежде колени и попу, которые могут быть стерты до дыр. Нормальный, здоровый и абсолютно счастливый ребенок тот, которому позволяют лечь животом в лужу и раскопать руками гору песка, а не тот, для кого всю одежду привозят из магазина и только перед примеркой срезают бирочки.

Детская одежда рассчитана на то, чтобы ее убивали всеми возможными способами, а не для лежания в аккуратной стопочке на полочке.