Как правильно экономить на ребенке. Покупки, без которых можно обойтись

Обычно первые покупки, даже вопреки приметам, которые запрещают нам это делать, мы совершаем еще до рождения малыша. Это же так приятно! Выбирать кроватку, матрасик, подушечку... Ах, подушечку еще нельзя? Ну мы ее купим и положим в шкаф, а то вдруг подушечки пропадут из всех магазинов! Колумнистка «Домашнего Очага» Полина Волошина решительно выступает против многих «ненужных», на ее взгляд, покупок. Послушаем!
В итоге к моменту появления новорожденного в доме маленького человека уже ждут: коляска, ванночка, кроватка с матрасиком (и подушечкой в шкафу), пеленальный столик, мобиль, коробка с игрушками от 0 до 6+ лет, полный комод детских вещей, стена из упаковок подгузников (удачно купленных по акции), к ней специальная запахонепроницаемая мусорка для использованных подгузников, а еще масло, шампунь, зеленка, марганцовка, палочки для чистки ушей, детские ножницы, аптечка и несколько книг по уходу за младенцем.
Молодые мамы восторженно жалуются друг другу, сколько денег они уже потратили, и эти суммы легко могут исчисляться сотнями евро.
Итак, давайте посмотрим на то, от чего вы смело можете отказаться.
Коляска с люлькой
Удивительно, но факт: дети ненавидят люльку в коляске. Вы можете увидеть множество тем и обсуждений, посвященных этой проблеме – «Что делать, когда ребенок плачет в коляске?». Можете заметить такую функцию, как возможность приподнять дно (и вроде как с поднятым изголовьем дети рыдают меньше). Но проще всего вообще игнорировать этот вид колясок и сразу перейти к тесной и изогнутой форме автокресла, установленного на шасси. Полусогнутая поза для младенца более привычна и удобна, специальные чехлы и капюшоны помогут защитить от ветра, а еще такую автолюльку легко переносить из дома на улицу (прямо за ручку!) или снимать с шасси и устанавливать в машине.
Кроватка
Если вы не собираетесь практиковать метод раздельного сна. А большинство людей все-таки останавливаются на совместном сне в одной большой кровати. Но даже если вы планируете отселять младенца с первых дней, симпатичная детская кроватка только займет пространство, но окажется худшим из всех возможных вариантов, ведь малыши, как мы узнали из предыдущего абзаца, любят, чтобы было немного тесно, и совсем не любят спать на просторной прямой поверхности. В конце концов, если вы уже успели купить коляску с люлькой, лучше уж использовать вместо кровати ее, просто установив на пол рядом с мамой.
Пеленальные столики
Нельзя категорически исключать, но и про них стоит написать отдельно. На самом деле они не очень-то и нужны – вы очень быстро научитесь справляться со сменой подгузника и одеванием ребенка прямо на кровати, а пеленальный столик с большой вероятностью превратится в поверхность, заваленную черт знает чем. Но тут есть одно большое НО. Первое время большинству женщин вообще не шибко удобно наклоняться и приседать. До такой степени, что эти минуты, потраченные на переодевание младенца в согнутом состоянии, покажутся вечностью для промежности и бесконечностью для поясницы. Так что, если в вашем доме нет удобной высокой поверхности, на которую можно положить ребенка (обычного стола?), то можно просто одолжить этот столик на пару месяцев или купить подержанный, чтобы вскорости его перепродать.
Ванночка
После того как прогрессивное человечество отменило необходимость полоскать младенца в марганцовке и разрешило окунать в обычную воду из-под крана (да – серьезно – разрешили!), ванночки перестали быть предметом первой необходимости. Вы можете смело набирать обычную воду в обычную ванну, бросать туда младенца с надувным кругом на шее и восхищаться его угуканьем и смешными подергиваниями. Это безопасно, смешно и спасительно для вашей поясницы.
Игрушки
Их невозможно не покупать. Покупая игрушки, мы словно гладим себя по голове и говорим (себе): «Смотри, какой ты прекрасный родитель, ты делаешь все для того, чтобы твой малыш был счастлив!» Но это чушь! Чтобы малыш был счастлив, неплохо бы прочитать книги хороших педиатров (чем большинство родителей пренебрегают), создать в комнате приятный (для младенца) климат, не кутать его, почаще брать на руки, петь ему песни и разглядывать листики на деревьях, а игрушки его еще пару лет особо интересовать не будут. (Даже развивающие. Даже с наклейкой «Монтессори». И даже деревянные и экологически чистые!)
Не то чтобы младенцам вообще не нравились игрушки, но выбирают они их совсем по другим критериям.
Малышам будут нравиться все шуршащие пакеты. Большие пустые коробки, маленькие коробочки, коробочки из-под зубной пасты (особенно блестящие), бутылки из-под воды с чем-то гремящим внутри (горох? фасоль?). Где-то до года ребенку нравится любая чушь, до которой он может дотянуться и покрутить в руках, а после того как ребенок освоит хождение, ему будет нравится любая чушь, в которую можно забраться (большая коробка), и любая чушь, которую можно вытащить из одной коробки и засунуть в другую.
Вам может показаться, что я рассказываю про какой-то мусор, так вот – сюрприз! Дети просто обожают мусор. Полюбите его и вы. Это ненадолго, это временно, это легкодоступно, бесплатно и прекрасно экономит деньги, которые вы сможете потратить на восстановление нервной системы, обрушившейся после превращения вашей уютной квартиры в помойку. Какую-то часть ярких и красивых игрушек вам наверняка подарят родственники и знакомые.
Даже если их будет очень мало, ребенку этого хватит. (Есть наблюдение, что чем меньше у младенца игрушек, тем больше интереса они для него представляют, в то время как сразу большое количество игрушек, притупляют чувство радости.) То же самое обычно касается одежды. Поэтому…
Одежда
Вы даже не представляете, какую сумму можно сэкономить на детской одежде, если забирать ее у друзей, в детских секонд-хендах или покупать в Интернете! Причем предложения настолько превышают спрос, что можно легко находить вообще не ношенные или пару раз надетые прекрасные детские вещи по цене вдвое дешевле магазинной. А если эту одежду и обувь уже относили один сезон, то цена может упасть и в 5–8 раз.
Младенцы растут с неимоверной скоростью, и первые 4 месяца, до введения фруктового прикорма, они даже не в состоянии хоть как-то испортить одежду – они не разливают на нее фруктовый сок и не рисуют фломастерами.
Одежда до года практически защищена от внешней грязи, ведь не умеющий ходить ребенок обычно проводит всю прогулку, сидя в своем новом хрустящем комбинезоне внутри коляски. И только от года и старше вам придется чуть тщательнее рассматривать на одежде колени и попу, которые могут быть стерты до дыр. Нормальный, здоровый и абсолютно счастливый ребенок тот, которому позволяют лечь животом в лужу и раскопать руками гору песка, а не тот, для кого всю одежду привозят из магазина и только перед примеркой срезают бирочки.
Детская одежда рассчитана на то, чтобы ее убивали всеми возможными способами, а не для лежания в аккуратной стопочке на полочке.
Если вы хотите быть по-настоящему хорошим, любящим и заботливым родителем, накупите ребенку барахла, которое не жалко пачкать и рвать, отправьте его разбирать мусорную кучу, а сэкономленные деньги пригодятся!