Обратный эффект: ароматы, которые могут отпугнуть собеседника

Мозг еще не успел проанализировать актуальность образа и гармоничность цветовых сочетаний, а органы обоняния уже среагировали и помогли составить первое впечатление. И тут, как в любви: либо случилось, либо нет.

Разумеется, не стоит забывать, что восприятие аромата сугубо индивидуально, и зачастую решение «наносить или не наносить» должно исходить из уместности в данном конкретном случае. Несмотря на всю субъективность органов обоняния, существует так называемая «группа риска» — ноты, которые больше остальных рискуют быть непонятыми, например, уже упомянутый уд, ладан и другие эксперименты парфюмеров, ориентированные не на основную группу потребителей, а скорее на ценителей, которые тонко чувствуют уместность аромата «здесь и сейчас».

В материале marieclaire.ru предлагаем рассмотреть ноты, которые потенциально могут вызывать неоднозначную реакцию собеседника. Как известно, предупрежден, значит, вооружен.

Ладан

Ладан – не самая жизнеутверждающая нота, отсылающая к теме утраты, тяжелая, насыщенная и безусловно зимняя. Ладану под силу не только отпугнуть собеседника, но и погрузить его в меланхоличные воспоминания.

Но когда парфюмеры обрамляют ладан кофейными и ванильными нотами, он становится сказочно красив и деликатен. Эта легкая сладость скрадывает его тяжеловесность, оставляя от довольно сложного ингредиента все самое лучшее – загадочность, дороговизну и неподдельную изящность.

Уд

Удовые ноты являются типичными представителями семейства древесных, особенно уважаемого в восточных традициях. Этот парфюм часто привозят из Арабских Эмиратов, и это неудивительно: там уд наиболее понятен. Древесные ноты дополняются сугубо восточной сладостью, согревая холодной зимой и погружая в приятные воспоминания. Для некоторых ценителей парфюмерии уд является проводником в мир медитаций и глубоких погружений в бессознательное.

Настоящим парфюмерным ценителям удовый аромат рекомендуют наносить за час до выхода из дома, чтобы дать ему умерить пыл и выдать ноты-компаньоны, сопровождающие уд в ольфакторной композиции.

«Бабушкин сундук»

Речь идет о винтажных ароматах, которые сложно воспринимаются в наше время минимализма. Но эти парфюмы нельзя списывать со счетов хотя бы потому, что они являются закономерным этапом развития индустрии, настоящими шедеврами своего времени.