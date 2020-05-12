Шесть моделей джинсов, которые визуально сделают ноги стройнее

Расклешенные джинсы помогут скорректировать силуэт девушками с типом фигуры «песочные часы», «прямоугольник», «перевернутый треугольник». Отдавай предпочтение моделям на средней или высокой посадке — они сразу делают ноги зрительно длиннее. Если у тебя широкие плечи, а бедра и ноги узки, то выбирай джинсы, у которых клеш начинается от колена. Они сбалансируют пропорции фигуры, и ты не будешь похожа на чупа-чупс.

«Бананы» с высокой посадкой

Джинсы-бананы подойдут девушкам с полными бедрами и икрами, но тонкими щиколотками. Объемные брючины скроют пару лишних килограмм и сделают акцент на самой тонкой части — лодыжках. Это создаст иллюзию стройных и длинных ног. Чтобы усилить эффект, дополни образ аккуратными остроносыми туфлями на тонком каблуке (подойдет как шпилька, так и kitten-heel).

Бойфренды

Эта модель подойдет девушкам с любым телосложением, но только если выбирать бойфренды на средней или высокой посадке. Под свободными широкими джинсами ноги будут казаться стройнее, а вся фигура в целом — миниатюрнее. Если ноги короткие, то лучше дополнить лук обувью на каблуке или небольшой платформе. Верх выбирай более аккуратный и структурированный. Например, отлично подойдет рубашка из плотного хлопка или пиджак с подплечниками.

«Дудочки»

Прямые джинсы слегка свободного кроя помогут скорректировать полные ноги, лишенные выразительных линий. Здесь также лучше выбирать варианты с высокой линией талии, так как она визуально увеличивает длину ног. Сочетай их с облегающими водолазками, приталенными пиджаками, удлиненными кардиганами крупной вязки. Чтобы сделать акцент на талии, надевай широкий кожаный ремень или пояс-корсет. Что касается обуви, то здесь будет уместна любая пара: от городских кроссовок до убийственных стилетов.

Широкие

Возможно, кюлоты и палаццо из денима не сделают ноги визуально стройнее, но точно скроют все их недостатки: от широких бедер до полных коленок. Сочетай их с объемными фактурными блузами, чтобы придать силуэту выразительности и женственности. Кроме того, такие джинсы можно по-разному стилизовать: на прогулку надевай их с кедами и футболкой, на вечеринку — с блестящими босоножками и полупрозрачной блузой, в офис — с рубашкой свободного кроя и классическими лодочками.

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