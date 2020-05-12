Вт, 12.05.2020

АППЕТИТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА ⟩ Рецепт куриных крылышек, запеченных в пивном маринаде

Куриные крылышки. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Запеченные куриные крылышки на мангале – прекрасная горячая закуска для пикника на даче. В рецепте «Сегодня» они маринуются в смеси пива, кетчупа, меда и чеснока, а подаются к столу с пряным соусом из баклажанов.

Куриные крылышки с соусом из баклажанов

Время приготовления - 1 час

Калорийность - 186 ккал на 100 г

Ингредиенты

  • Крылышки куриные – 1 кг
  • Пиво – 0,5 л
  • Мед – 5-6 ст. л.
  • Кетчуп (или томатный соус, паста) – 5-6 ст. л.
  • Чеснок – 5-6 зубчиков
  • Перец разных видов, соль – по вкусу

Для соуса

  • Баклажан – 2 шт.
  • Майонез – 30 г
  • Чеснок – 2 зубка
  • Соевый соус – 10 г

Способ приготовления

1. Куриные крылышки моем и разделяем на фаланги.

2. Для маринада чеснок измельчаем, горошины перца слегка давим с солью, кетчупом и медом, тщательно размешиваем и намазываем крылышки. Добавляем к ним пиво и маринуем 30-60 минут.

3. На пикнике жарим на решетке для гриля.

4. Соус готовим, пока маринуются крылья. Неочищенные баклажаны запекаем в духовке при температуре 180 °С в течение 25 минут. Даем остыть и очищаем шкурки. Кладем баклажан в блендер с остальными ингредиентами и перебиваем до однородной массы.

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