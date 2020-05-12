АППЕТИТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА ⟩ Рецепт куриных крылышек, запеченных в пивном маринаде

Запеченные куриные крылышки на мангале – прекрасная горячая закуска для пикника на даче. В рецепте «Сегодня» они маринуются в смеси пива, кетчупа, меда и чеснока, а подаются к столу с пряным соусом из баклажанов.
Куриные крылышки с соусом из баклажанов
Время приготовления - 1 час
Калорийность - 186 ккал на 100 г
Ингредиенты
- Крылышки куриные – 1 кг
- Пиво – 0,5 л
- Мед – 5-6 ст. л.
- Кетчуп (или томатный соус, паста) – 5-6 ст. л.
- Чеснок – 5-6 зубчиков
- Перец разных видов, соль – по вкусу
Для соуса
- Баклажан – 2 шт.
- Майонез – 30 г
- Чеснок – 2 зубка
- Соевый соус – 10 г
Способ приготовления
1. Куриные крылышки моем и разделяем на фаланги.
2. Для маринада чеснок измельчаем, горошины перца слегка давим с солью, кетчупом и медом, тщательно размешиваем и намазываем крылышки. Добавляем к ним пиво и маринуем 30-60 минут.
3. На пикнике жарим на решетке для гриля.
4. Соус готовим, пока маринуются крылья. Неочищенные баклажаны запекаем в духовке при температуре 180 °С в течение 25 минут. Даем остыть и очищаем шкурки. Кладем баклажан в блендер с остальными ингредиентами и перебиваем до однородной массы.