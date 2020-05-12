Совместимость овощей: какие ингредиенты не уживутся в одном салате

Не «переваривают» друг друга

Правильный салат должен состоять из 3-5 овощей. Если ингредиентов больше, желудку тяжелее переварить такое количество грубой клетчатки.

Не стоит сочетать в одном блюде огурцы с помидорами. Вместе они могут вызвать повышенное газообразование и вздутие живота. Огурцы относятся к категории щелочных, помидоры – к кислым, и требуют они разного процесса усвоения. В результате одни перевариваются, другие бродят.

Как на одной грядке, так и в тарелке, не уживутся бобовые. Фасоль, горох и бобы и так считаются тяжелой пищей, а вместе могут нанести серьезный удар по кишечнику. Для лучшего усвоения бобовым нужен витамин С, поэтому их хорошо сочетать с болгарским перцем и помидорами, сбрызнутыми соком лимона.

Плохо комбинируются между собой цветная капуста, тыква, кабачки, баклажаны, зеленый горошек. Не терпят друг друга помидоры и свекла, свекла и шпинат, капуста и лук.

Полезные сочетания

Старайтесь смешивать наземные и подземные овощи. Яркий пример – классический винегрет: подземные – картофель, свекла и морковь, наземные – капуста, огурцы.

В салат из одних отварных овощей добавляйте зелень: она восполнит потерянные при термической обработке витамины.

Для салата из свежих плодов хороши следующие комбинации:

огурец, редис, зеленый лук;

огурец, морковь, чеснок;

огурец, кабачок, репчатый лук;

помидоры, болгарский перец, репчатый лук;

капуста, морковь, болгарский перец, зелень;

капуста, свекла, морковь, зеленый горошек,