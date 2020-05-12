Доступная специя может останавливать рост раковых опухолей

Американскими специалистами были рассмотрены данные ряда исследований, изучавших свойства куркумина, главного компонента специи. Эти данные свидетельствуют, что за счет своих противовоспалительных, антиоксидантных свойств куркумин может останавливать развитие некоторых видов рака, в том числе молочной железы, легких, желудка. Также куркумин эффективен для подавления процессов распространения рака крови, поджелудочной железы, кишечника, костного мозга, простаты.

«Нами было рассмотрено около 5000 научных работ по применению этого соединения в лечении рака, начиная с 1924 года. Мы обнаружили, что куркумин обладает противораковым действием и может использоваться как дополнительное средство борьбы с опухолями наряду с препаратами», - рассказали авторы работы.

По их словам, данный компонент специи работает, предотвращая доставку питательных веществ в опухоли и не давая раковым клеткам выделять вредные белки. В пользу данной версии говорят более низкие уровни некоторых видов рака в странах, где люди потребляют больше куркумина.

В то же время свойства вещества и влияние на человеческий организм должны исследоваться более детально – его способность уничтожать раковые опухоли нуждается в новых доказательствах, говорят научные специалисты.