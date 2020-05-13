Эти ошибки в стирке белья заставят вас его перестирывать

Тогда вам не придется его перестирывать, уверяет vgoroden.ru. Запомните типичные ошибки, которые сводят ваши старания на нет.

Класть слишком много белья в стиральную машинку

Чтобы стирка была эффективной, нужно всегда оставлять немного свободного пространства в барабане машинки. Не стоит утрамбовывать ее до победного. Кроме того, всегда отделяйте цветные вещи от белых и черных.

Не чистить стиральную машинку

Пользуйтесь антибактериальными средствами, чистите барабан и корпус. Всегда обращайте внимание на такие неполадки, как слишком громкая работа стиральной машины, появление неприятного запаха и так далее.

Слишком долго не извлекать постиранную одежду из стиральной машинки

Ничего страшного, если вещи полчаса полежат влажными в барабане. Но оставлять постиранную одежду на ночь или даже на несколько часов — не лучшая идея. Это может сказаться на структуре ткани и запахе от вещей.

Размещать вещи одну на другой при сушке

Иногда кажется, что если на сушилке мало места, можно прямо поверх одной вещи разместить другую. На самом деле так вы увеличиваете время сушки. На этот случай существуют бельевые веревки, которые можно натянуть на балконе. Купите сушилку, которая крепится на батарею — небольшое приспособление можно убирать, когда в нем нет необходимости и снова устанавливать, когда вы постирали вещи. Оно создаст дополнительное место для сушки и не сильно ударит по вашему кошельку. Подойдет, если у вас очень маленькая квартира, а стирка всегда достаточно объемная.

Сушить белье в неподходящем месте