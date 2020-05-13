Эти ошибки в стирке белья заставят вас его перестирывать

Всегда приятно, когда в шкафу лежит чистое, приятно пахнущее кондиционером белье. Но сама по себе стиральная машинка не творит чудес, нужно правильно подойти к вопросу стирки и сушки белья.
Тогда вам не придется его перестирывать, уверяет vgoroden.ru. Запомните типичные ошибки, которые сводят ваши старания на нет.
Класть слишком много белья в стиральную машинку
Чтобы стирка была эффективной, нужно всегда оставлять немного свободного пространства в барабане машинки. Не стоит утрамбовывать ее до победного. Кроме того, всегда отделяйте цветные вещи от белых и черных.
Пользуйтесь антибактериальными средствами, чистите барабан и корпус. Всегда обращайте внимание на такие неполадки, как слишком громкая работа стиральной машины, появление неприятного запаха и так далее.
Слишком долго не извлекать постиранную одежду из стиральной машинки
Ничего страшного, если вещи полчаса полежат влажными в барабане. Но оставлять постиранную одежду на ночь или даже на несколько часов — не лучшая идея. Это может сказаться на структуре ткани и запахе от вещей.
Постарайтесь не размещать вещи на сушку там, где нет хорошей циркуляции воздуха. Зимой хозяйки любят развешивать белье на свежем воздухе, в ином случае можно использовать горячие батареи. Всегда исходите из рекомендаций на этикетке.