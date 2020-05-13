Почему нельзя вытирать волосы полотенцем?

Ведь иногда так хочется почувствовать себя красоткой из голливудского фильма. Однако для волос это может закончиться не самым приятным образом, пишет zen.yandex.ru.

Чтобы понять, какой вред может нанести полотенце, давайте вспомним, что волос представляет собой стержень, покрытый чешуйками. Они могут раскрываться, например, под воздействием высокой температуры, химических средств или в процессе трения. А также – закрываться, в основном при низких температурах или нанесении бальзамов и масел.

Таким образом, когда вы моете голову (наносите шампунь и промываете волосы теплой водой), ваши волосяные чешуйки раскрыты. И дальнейшее растирание головы полотенцем только усугубляет это «хрупкое» состояние, повреждая структуру волос. Из-за этого они становятся ломкими и начинают сечься.

Поэтому, во-первых, советуем не пропускать этапы с нанесением бальзама, а также финальным промыванием волос прохладной водой. Во-вторых, предлагаем заменить полотенце на ткань из хлопка или микрофибры. Эти материалы обладают гладкой структурой и быстро собирают влагу.

Причем совсем не обязательно покупать специальную ткань для сушки – просто используйте старые футболки. Кроме этого, после мытья ни в коем случае не нужно сворачивать волосы в жгут. Помните, что любые действия с мокрыми волосами должны быть очень нежными. Аккуратно промокните их с помощью ткани и оставьте высыхать естественным образом.

Если ваши волосы сохнут слишком долго, лучше немного просушить их около корней с помощью фена, чтобы не провоцировать размножения грибка, который живет на коже каждого. По этой же причине не рекомендуем заворачивать волосы в полотенце или ткань больше, чем на 5 минут. Когда кожа головы долго остается влажной, грибок растет, провоцируя зуд, покраснения или шелушения. Это может вылиться в болезни кожи головы, которые будут преследовать вас еще очень долго.

В целом, уход за волосами и кожей головы – это очень индивидуальный процесс, который определяется толщиной и густотой ваших волос, чувствительностью кожи головы и ее способностью производить кожное сало. Одним людям достаточно шампуня за 3 евро, а другим требуются пилинги и частое использование масок.