Семь жакетов, которые не стоит носить женщинам в возрасте, чтобы не выглядеть старше

Эти универсальные изделия можно носить в паре с брюками из той же ткани или в качестве самостоятельного элемента ансамбля. Некоторые модели из-за своего кроя или дизайна способны сделать женщину старше. Редактор Oskelly.ru расскажет, от каких экземпляров стоит избавиться.

Короткий

Короткий приталенный жакет – это первое, что нужно отнести на помойку. Подобные модели не только выдают цифру в паспорте, но и нарушают пропорции фигуры. Великолепной альтернативой станет двубортный прямой пиджак с акцентными пуговицами. Он освежит ваш образ и позволит трансформировать его с оглядкой на многослойность.

С заплатками на локтях

Жакеты с заплатками на локтях были популярны в 2008 году. Тогда этот элемент декора выполняли из искусственной кожи, замши или текстиля. Бум на одежду с заплатками быстро стих, а сейчас и вовсе остался далеко в прошлом. Сейчас подобные жакеты считаются признаком плохого вкуса. Если не хотите, чтобы окружающие воспринимали вас как гостью из прошлого, замените его на актуальный. Например, удлиненный серый экземпляр с текстильным поясом.

Из трикотажа

Жакет из хлопкового трикотажа – это вещь, которая уродует модный наряд. Хлипкий материал не держит форму и смотрится достаточно дешево. Вы разве хотите выглядеть несолидно? Чтобы ваш лук соответствовал возрасту, отдайте предпочтение варианту из плотной костюмной ткани. Носите его с прямыми или свободными брюками, хлопковой футболкой и лаконичными туфлями.

В цвете хамелеон

Несовременный крой и блестящий материал в цвете хамелеон – явные признаки того, что изделия было сшито и куплено на рубеже веков. Попрощайтесь с прошлым, прогуляйтесь по магазинам и купите обновки, которые превратят вас в стильную и красивую женщину, которая готова дать фору юным особам. Нестандартным решением обещает стать комбинированный блейзер с поясом или удлиненная модель из ткани букле.

Бархатный

Изделие, выполненное как будто бы из бархатистой обивки дивана 90-х годов, превращает вас в старомодную бабулю. Мы, конечно же, хотим уберечь вас от этой участи и настоятельно советуем пустить вещь на тряпки. Обожаете приятные на ощупь фактурные ткани? Присмотритесь к цветному вельветовому жакету. Дополните его брюками в тон, базовой футболкой и комфортными ботинками.

Устаревший твидовый

Твидовые жакеты – это вечная классика. С этим утверждением вряд ли кто-то поспорит. Но даже эта модель может старить похлеще глубоких морщин и возрастной пигментации. Бахрома и отсутствие пуговиц говорят лишь о том, что такой вариант нельзя считать классическим. Он украшен деталями, которые вышли из моды. Выгодной инвестицией станет твидовый жакет известного бренда.

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