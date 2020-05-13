Диета на картошке: как похудеть от двух до десяти килограммов на любимом продукте

Картофель обычно запрещено есть во время диеты. Но, оказывается, с его помощью можно очень хорошо похудеть, уверяет lisa.ru.
Как правило, когда речь заходит о диетических продуктах, картофель не включают в их список. Хотя на самом деле он очень полезен. Главная проблема — в способе приготовления. Запеченный или отварной, без масла и каких-либо соусов он совершенно не представляет угрозы для фигуры. Основной принцип похудения — сжигать больше калорий, чем употребляешь. В этом случае картофель прекрасно подходит для избавления от лишних килограммов, ведь его калорийность — всего 70—90 ккал на 100 г. Именно поэтому есть специальная диета на картошке (вернее, несколько ее разновидностей), которая позволяет похудеть на 7—10 кг при соблюдении всех ее правил.
Картошка содержит витамины группы В, витамин С, магний, фосфор, кобальт, медь, кальций, йод, натрий, цинк. Это источник растительного белка, полезных углеводов и клетчатки. Последняя особенно важна для тех, кто следит за фигурой. Клетчатка дает продукту сытность, при этом контролирует работу кишечника и метаболизм, очищает организм от шлаков и токсинов.
Правда, крахмал, который содержится в картофеле, способствует прибавлению килограммов, хотя и хорошо влияет на пищеварение. Поэтому важное правило каждой диеты — употреблять молодую картошку, в которой крахмала еще мало.
Если ты хочешь не исключать этот продукт из рациона и не вредить фигуре, даже не сидя на диете, то главное — есть его в первой половине дня и не чаще 4 раз в неделю.
Польза картофеля
Контролирует функционирование нервной системы, нормализует метаболизм, стимулирует лимфоток, выводит жидкость из организма, повышает сопротивляемость к вирусам и микробам, обеспечивает энергией, улучшает состояние кожи, ногтей и волос, контролирует работу щитовидки.
8 плюсов диеты на картофеле
Низкая калорийность главного продукта (около 90 ккал)
Ссытность
Не вызывает слабости
Эффективность (за сутки можно сбросить 1 кг)
Клетчатка в составе картошки нормализует пищеварение
Очищает кишечник от шлаков
Укрепляет иммунитет
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Противопоказания
Беременность и период лактации
Диабет
Хронические заболевания
9 главных правил диеты
1. Картофель можно использовать только молодой, в котором содержится небольшое количество крахмала. Поэтому следовать этой системе питания лучше всего летом и осенью. Максимальный «возраст» картошки — 3 месяца.
2. Картошку можно запекать или есть отварную (целую или в виде пюре). Разрешается в «мундире». Жареная запрещена.
3. Нельзя добавлять масло, соль.
4. За неделю до ввода ограничений в питании начни принимать витамины, чтобы организму хватало полезных элементов.
5. Суточная калорийность рациона — 1800 ккал.
6. Питание должно быть дробным, объем одной порции — 150 г.
7. Пей в день 1,5—2 л воды.
8. Для более эффективного достижения результата добавь физическую активность, но в умеренном режиме.
9. По окончании диеты вводи другие продукты в рацион постепенно, а не все сразу.
9 продуктов, которые разрешены на картофельной диете
Картофель, яйца, хлеб из цельного зерна, овощи, фрукты и ягоды (несладкие), зелень, нежирные молоко, кефир, йогурт, чай, соки (из томатов, моркови, свеклы).
16 продуктов, которые нельзя есть
Мясо, рыба, морепродукты, крупы, консервированные продукты, колбасные изделия, полуфабрикаты, сладкие фрукты, соусы, сладости, мучные изделия, фастфуд, кофе, какао, алкоголь, газировка.
Как долго сидеть на диете для результата
Врачи не советуют соблюдать этот способ питания в течение длительного времени. Как правило, он рассчитан на период от 3 до 5 дней, хотя есть и более долгие варианты, например, недельная. Но после двух недель лучше делать перерыв.
За 3 дня при соблюдении всех правил можно сбросить 2 кг, для похудения на 10 кг картофельная диета должна длиться не менее 14 дней.
Монодиета на картофеле
Жесткий вариант, но зато весьма эффективный. Единственный продукт, который можно есть — картофель, печеный или вареный. Его нельзя ничем заправлять — маслом, солью, любые соусы тоже запрещены. Можно посыпать петрушкой, укропом. Перец разрешен, но в очень небольших количествах, так как он может вызвать раздражение кишечника.
Суточная порция картошки — 1,5 кг. Ее необходимо разделить на несколько приемов пищи: завтрак, обед, ужин и перекусы. Последний прием пищи должен быть не позднее 7 часов вечера. Если ближе ко сну очень захочется есть, можно выпить стакан кефира, йогурта, ряженки.
Важное условие: пить в сутки не менее 2—3 л воды. От кофе придется отказаться, разрешается зеленый чай.
Дневная калорийность — 1200 ккал. Это гораздо ниже нормы (1700—2000 ккал), поэтому следовать таким ограничениям долго нельзя. Лучше устраивать себе разгрузочные дни — максимум три.
Более длительные диеты можно повторять 1 раз в 3 месяца. Но из них важно правильно выходить. За 3 дня до окончания включи в рацион небольшое количество овощей и растительного масла.
Диета на 3 дня
Хороший вариант разгрузки, который поможет избавиться от 2 лишних килограммов. В меню обязательно должно входить достаточно воды, зеленый или травяные чаи.
Примерное меню
Завтрак: стакан нежирного молока
Первый перекус: стакан кефира
Обед: картофельное пюре без масла и соли
Второй перекус: стакан кефира
Ужин: салат из отварной картошки, яиц, лука, петрушки. Можно заправить растительным маслом
Диета Джулии Робертс
Голливудские звезды, чтобы держать себя в форме, придерживаются самых разных систем питания. Главная «красотка» современного кино пробовала картофельную диету, которая поможет и тебе эффективно похудеть — ты скинешь от 3 до 7 кг. Длительность — от 2 до 10 дней, в зависимости от нужного результата.
Главный принцип — дробное питание. Соль, масло, как и в других вариантах картофельной диеты, исключаются. Основной напиток — вода. Позволяется немного чая.
У звездного способа питания есть два варианта. При желании их можно комбинировать между собой.
Первый вариант
Завтрак: кусочек хлеба с отрубями, 1 несладкий фрукт, нежирный творог
Первый перекус: салат из огурцов и помидоров, творог
Обед: картофельный салат с капустой и зеленью
Второй перекус: йогурт, грейпфрут
Ужин: овечий сыр, запеченый картофель
Второй вариант
Завтрак: кусочек хлеба с отрубями, мусс из творога с зеленью
Первый перекус: фреш из моркови и сельдерея
Обед: картофельный салат с помидорами и зеленью
Второй перекус: нежирный творог, 1 яблоко
Ужин: запеченый картофель, свежие огурцы, помидоры
Как правильно выходить из картофельной диеты
Чем дольше были ограничения, тем более плавным должен быть переход к нормальному питанию. Включать другие продукты в рацион необходимо постепенно. Около 4 дней придерживайся небольшого размера порций и дробного питания. Как минимум неделю после диеты не употребляй калорийную пищу. Вводи ее также постепенно.