Диета на картошке: как похудеть от двух до десяти килограммов на любимом продукте

Как правило, когда речь заходит о диетических продуктах, картофель не включают в их список. Хотя на самом деле он очень полезен. Главная проблема — в способе приготовления. Запеченный или отварной, без масла и каких-либо соусов он совершенно не представляет угрозы для фигуры. Основной принцип похудения — сжигать больше калорий, чем употребляешь. В этом случае картофель прекрасно подходит для избавления от лишних килограммов, ведь его калорийность — всего 70—90 ккал на 100 г. Именно поэтому есть специальная диета на картошке (вернее, несколько ее разновидностей), которая позволяет похудеть на 7—10 кг при соблюдении всех ее правил.

Картошка содержит витамины группы В, витамин С, магний, фосфор, кобальт, медь, кальций, йод, натрий, цинк. Это источник растительного белка, полезных углеводов и клетчатки. Последняя особенно важна для тех, кто следит за фигурой. Клетчатка дает продукту сытность, при этом контролирует работу кишечника и метаболизм, очищает организм от шлаков и токсинов.

Правда, крахмал, который содержится в картофеле, способствует прибавлению килограммов, хотя и хорошо влияет на пищеварение. Поэтому важное правило каждой диеты — употреблять молодую картошку, в которой крахмала еще мало.

Если ты хочешь не исключать этот продукт из рациона и не вредить фигуре, даже не сидя на диете, то главное — есть его в первой половине дня и не чаще 4 раз в неделю.

Польза картофеля

Контролирует функционирование нервной системы, нормализует метаболизм, стимулирует лимфоток, выводит жидкость из организма, повышает сопротивляемость к вирусам и микробам, обеспечивает энергией, улучшает состояние кожи, ногтей и волос, контролирует работу щитовидки.

8 плюсов диеты на картофеле

Низкая калорийность главного продукта (около 90 ккал)

Ссытность

Не вызывает слабости

Эффективность (за сутки можно сбросить 1 кг)

Клетчатка в составе картошки нормализует пищеварение

Очищает кишечник от шлаков

Укрепляет иммунитет

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Противопоказания

Беременность и период лактации

Диабет

Хронические заболевания

9 главных правил диеты

1. Картофель можно использовать только молодой, в котором содержится небольшое количество крахмала. Поэтому следовать этой системе питания лучше всего летом и осенью. Максимальный «возраст» картошки — 3 месяца.

2. Картошку можно запекать или есть отварную (целую или в виде пюре). Разрешается в «мундире». Жареная запрещена.

3. Нельзя добавлять масло, соль.

4. За неделю до ввода ограничений в питании начни принимать витамины, чтобы организму хватало полезных элементов.

5. Суточная калорийность рациона — 1800 ккал.

6. Питание должно быть дробным, объем одной порции — 150 г.

7. Пей в день 1,5—2 л воды.

8. Для более эффективного достижения результата добавь физическую активность, но в умеренном режиме.

9. По окончании диеты вводи другие продукты в рацион постепенно, а не все сразу.

9 продуктов, которые разрешены на картофельной диете