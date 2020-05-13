Регина Тодоренко сделала самое крупное пожертвование в истории фонда по борьбе с насилием

После моего фильма количество обращений в центры защиты жертв домашнего насилия увеличилась в 5-7 раз. Фонды не справляются с наплывом обращений – не хватает психологов, юристов и других кадров для помощи пострадавшим. Это еще раз доказывает огромный масштаб проблемы домашнего насилия. Я уже перечислила средства в фонд "Насилию.нет", с которым сотрудничаю и с которым мы разрабатываем специальное приложение, в котором будет кнопка вызова помощи,